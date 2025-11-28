La Fundación Martín agradece a Vox haber conseguido la aprobación por unanimidad de su iniciativa

La Fundación Martín Álvarez Muelas ha agradecido esta mañana, en rueda de prensa, el apoyo de Vox, y en concreto de María José Ruiz, portavoz adjunta en la Asamblea Regional, por la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Sanidad y Política Social. La iniciativa establece protocolos de derivación directa a los centros de referencia en España para niños con sospecha de glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), mejorando el acceso a tratamientos especializados y a ensayos clínicos avanzados.

“Hay una personita que la tenemos ahí arriba que hizo que nos encontráramos y que llegarais aquí… los niños diagnosticados de DIPG necesitaban tener esperanza”, ha destacado Ruiz, al tiempo que ha recordado que “esta iniciativa garantiza que todos los niños puedan acceder a los mejores hospitales y a todas las líneas de investigación abiertas durante todo el año, evitando que ningún oncólogo quede limitado a un único centro”.

“Unos protocolos de derivación únicos e inmediatos permitirán que todos los niños con sospecha de DIPG puedan ser atendidos en los tres hospitales de referencia de España, catalogados casi de los mejores del mundo en este tema”, ha añadido Ruiz.

“Las líneas de investigación deben permanecer abiertas los doce meses del año, porque el tiempo va en contra de los niños; no puede cerrarse la entrada a ensayos clínicos y que tengan que esperar”, ha subrayado la diputada, poniendo el acento en la importancia de la continuidad de la investigación.

Por su parte, Isabel Muelas Garrido, presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas, ha expresado su reconocimiento: “Queremos agradecer a VOX, y especialmente a María José Ruiz, por su intervención en la Asamblea Regional con esta proposición no de ley que tanto nos ha costado, que tanto hemos sufrido y que tanto hemos luchado. Este es el primer paso en la lucha contra el DIPG”.

Finalmente, Muelas ha insistido en que es fundamental un cambio político real en enfermedades mortales como el DIPG, que garantice investigación, equidad en el acceso a tratamientos y derivaciones clínicas eficaces: “Todos los niños necesitan equidad para todas las enfermedades, equidad en el cáncer infantil, equidad en el DIPG. Este reconocimiento por parte de VOX es fundamental para ofrecer esperanza a las familias afectadas”.