Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber

El sector de la alimentación no deja de crecer en la Región de Murcia. A la reciente apertura de nuevos supermercados Primaprix, Día o Mercadona en la capital se suma ahora la llegada de un nuevo establecimiento de la cadena Hiperber que sigue ampliando su presencia en la comunidad autónoma con un modelo muy centrado en el producto fresco y la atención personalizada.

Dónde ha abierto y por qué es importante

El nuevo supermercado de Hiperber ha abierto sus puertas en Totana, concretamente en la calle Mallorca, número 30. Con esta inauguración la firma suma ya dos establecimientos en la Región de Murcia, después del que abrió en San Pedro del Pinatar.

La sala de ventas cuenta con una superficie de 1.724 metros cuadrados, lo que la convierte en un espacio amplio y pensado para ofrecer comodidad al cliente y una experiencia de compra más completa.

El modelo de Hiperber: fresco, asistido y con trato humano

Uno de los pilares de este nuevo supermercado es el llamado “fresco asistido”, es decir, secciones atendidas por personal especializado en carnicería, pescadería y charcutería. Aquí no todo va en bandeja de plástico ya preparada: hay profesionales detrás que asesoran, recomiendan cortes, cantidades e incluso trucos de cocina si se lo pides.

A esto se suma un amplio surtido de primeras marcas y marcas propias, con una apuesta clara por mantener precios competitivos, uno de los puntos fuertes que la cadena quiere consolidar en esta nueva etapa de crecimiento en la Región.