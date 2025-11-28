Infraestructuras
Fomento impulsa mejoras en cuatro puertos regionales y estrena una marca unificada
El objetivo es aumentar la seguridad, funcionalidad y eficiencia de estas infraestructuras
La Consejería de Fomento e Infraestructuras está ejecutando obras de mejora en los puertos de Cabo de Palos, Mazarrón, Águilas y San Pedro del Pinatar, una intervención global que supera los 200.000 euros y que forma parte de un plan autonómico para modernizar y reforzar la seguridad de las instalaciones portuarias.
El consejero Jorge García Montoro visitó este viernes el puerto pesquero-deportivo de Cabo de Palos para supervisar los trabajos y explicó que la prioridad del Ejecutivo regional es mantener unos recintos "seguros y modernos que impulsen la actividad económica ligada al mar". Señaló además que la estrategia pasa por actuar de manera simultánea en todos los puertos autonómicos con el objetivo de aumentar su seguridad, funcionalidad y eficiencia, respondiendo a las necesidades detectadas tanto por profesionales como por usuarios.
"Queremos recintos seguros y modernos que impulsen la actividad económica", asegura Montoro
Durante el recorrido, el consejero detalló que las obras de Cabo de Palos incluyen reparaciones en edificaciones, en la zona de aparcamiento y en las dársenas, actuaciones que superan los 48.000 euros. A ello se suma la sustitución de las luminarias por tecnología LED, con una inversión adicional de 10.115 euros, para avanzar en sostenibilidad y reducir el consumo energético. García Montoro apuntó que estas mejoras "benefician a los usuarios, a los turistas y también, por supuesto, a los pescadores", y recordó que se están ejecutando aprovechando la temporada baja para minimizar molestias.
El responsable autonómico enmarcó estos trabajos en una "estrategia regional de inversión" que abarca todos los puertos de titularidad pública. Recordó que el plan asciende a 200.000 euros, aunque se suma a otras actuaciones previas centradas, principalmente, en reforzar la seguridad mediante la instalación de sistemas de videovigilancia, lo que eleva la inversión total realizada en los últimos meses.
La marca recoge elementos que representan la cultura regional
Además de Cabo de Palos, en Mazarrón se están reparando casetas, muelles, aceras, sistemas de saneamiento y elementos estructurales, con una inversión superior a 44.300 euros. En San Pedro del Pinatar, los trabajos se centran en fachadas, vallas, bancos, pavimentos y muros, con un presupuesto cercano a 47.000 euros. En Águilas, las actuaciones superan los 46.700 euros e incluyen mejoras en alumbrado, pantalanes, muelles y explanadas.
Durante la visita, el consejero de Fomento presentó también la nueva marca que unificará la identidad visual de todos los puertos autonómicos. García Montoro la describió como una imagen "fresca" que recoge elementos representativos de la cultura regional, como el sol y el azul del cielo, y que pretende reforzar la proyección exterior de estas infraestructuras de cara a la próxima temporada turística.
