Denuncian que familiares de presos de Sangonera metieron droga en prisión aprovechando un acto del delegado del Gobierno

Familiares de presos de la cárcel de Sangonera, en Murcia, metieron droga en prisión aprovechando un acto del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas. Así lo aseguran desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que juntos rubrican el comunicado como Acaip-UGT.

Los hechos tuvieron lugar esta semana, cuando, según los citados sindicados, "accedieron a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) cerca de cincuenta familiares de internos con motivo de unas actividades programadas por la dirección del establecimiento. A dicha actividad acudieron también diversas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y la jueza de Vigilancia Penitenciaria".

Lo que pasó fue que "tras los actos institucionales, los participantes se desplazaron nuevamente a la UTE, donde la dirección había organizado un ágape para internos y familiares". "Al día siguiente, y tras sospechas fundadas de la presencia de drogas en el módulo, se procedió a realizar controles analíticos a varios reclusos de la UTE", prosigue la nota.

Explican que en 2024 se incautaron en las prisiones españolas más de tres kilos de cocaína y alrededor de 55 kilos de cannabis, sin contar otras sustancias

Ocho internos fueron sometidos a una prueba, y cinco de ellos dieron positivo en cocaína.

"Estos hechos ponen de relieve lo que Acaip-UGT viene denunciando desde hace años: el principal vector de entrada de drogas en prisión son los internos o sus familiares durante las comunicaciones y la organización de actividades grupales con familiares dentro de módulos especialmente sensibles, como una UTE, incrementa los riesgos y exige extremar las medidas de control", manifiestan los sindicatos.

"Especialmente preocupante"

Desde Acaip-UGT no entienden por qué no hubo perros que detectasen si las personas que participaban en el acto portaban sustancias estupefacientes. Solo se pusieron en marcha "las medidas habituales de seguridad".

"Resulta especialmente preocupante que se produzcan introducciones de droga incluso en presencia de autoridades, lo que demuestra que los actuales medios de control son insuficientes y que la presión sobre el personal penitenciario es cada vez mayor, frente a la nula respuesta de la Administración", lamentan, al tiempo que recuerdan que "los datos oficiales son claros: en 2024 se incautaron en las prisiones españolas más de tres kilos de cocaína y alrededor de 55 kilos de cannabis, sin contar otras sustancias".

En este sentido, dejan claro que los funcionarios de prisiones se llevan la peor parte y que "el compromiso del personal penitenciario es incuestionable, viéndose obligado a asumir los problemas de seguridad derivados del buenismo de la actual política penitenciaria, más atenta a criterios estadísticos que a la dura realidad de los centros".