El Gobierno de España insiste al PP en que el AVE llegará a Cartagena en 2030

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé denunció este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue sin fecha" para la entrada en funcionamiento del AVE entre Murcia y Cartagena, la construcción del enlace de la autovía A-30 con la localidad cartagenera de El Albujón y las inversiones en el aeropuerto internacional de Corvera que sí ha prometido a otros aeródromos.

Así lo entiende tras recibir las respuestas del Ejecutivo central a las preguntas presentadas por el PP en el Senado sobre el estado de los proyectos de esas infraestructuras prioritarias para la Región de Murcia.

Responden a Bernabé que no atenderán las reivindicaciones económicas a los comerciantes de Lorca afectados por el soterramiento

Sobre la pregunta del AVE a Cartagena, lo que dice la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales es que "en ADIF se trabaja con el objetivo de dar cumplimiento a los plazos marcados por la Comisión Europea para la culminación de los tramos prioritarios pertenecientes a los corredores transeuropeos de la Red Transeuropea del Transporte". Es decir, la llegada de la alta velocidad a la ciudad portuaria depende de la finalización del Corredor Mediterráneo, que tiene como fecha límite el año 2030, a pesar de que las autoridades regionales y los empresarios ya han manifestado que el tramo entre Murcia y Cartagena acumula un importante retraso.

Por otra parte, el PP también ha recibido contestación sobre si piensa el Ejecutivo central atender las reivindicaciones de ayudas económicas pedidas a ADIF por los comerciantes de Lorca afectados por las obras del soterramiento. "A esto nos contestaron que naranjas de la China", afirmó Bernabé durante una rueda de prensa a la que asistieron los también senadores, José Ramón Díez de Revenga, Antonio Luengo y Antonia López, y el diputado nacional José Luis Pedreño.

Obras del AVE a Cartagena en Balsicas. / Iván Urquízar

Sobre esta pregunta, el Gobierno regional se limitó a decir que el Administrador de ADIF "construye y proyecta sus actuaciones teniendo en cuenta las posibles interferencias en el entorno, y realiza las actuaciones oportunas para minimizar lo máximo posible el impacto que dichas obras puedan causar".

Se trata, según el senador, de "una verdad dura", puesto que "hace que ya no tengamos que aguantar sus insoportables mentiras prometiendo, como hasta no hace mucho hacía, lo que no ha tenido jamás la más mínima intención de cumplir", recriminó. Bernabé recordó que el Gobierno de la nación "no tenía intención de ejecutar el Arco Norte", "no tenía previsión de acometer las obras en las ramblas para frenar las inundaciones" y "no está en sus pensamientos el construir la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena".

Sobre los seis años de retraso en el enlace de la A-30 con El Albujón, el senador puso el grito en el cielo por el hecho de que, según le contestó la Secretaría de Estado, siga "en redacción".

Sánchez se ha quitado la careta; queda demostrado que le importamos un bledo Francisco Bernabé — Senador PP

Por último, respecto a la decisión de que el aeropuerto de Corvera quedara fuera de la inversión de 12.888 millones de euros para la mejora de las instalaciones y la competitividad de los aeropuertos, el Gobierno regional informó de que la titularidad del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) es de la Comunidad Autónoma, por lo que es una infraestructura de propiedad autonómica y "no forma parte de la red de aeropuertos de interés general de Aena y "no está dentro del alcance de la ley.

Para Bernabé, "Sánchez se ha quitado la careta y ha decidido poner negro sobre blanco, con lo que ha demostrado que le importamos un bledo y que su único interés es castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia". Pese a esa situación, advirtió de que desde el Partido Popular van a "seguir trabajando sin descanso por nuestra tierra y nuestras gentes".