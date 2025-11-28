Alerta en la Región por la amenaza de la peste porcina africana: "Los jabalíes no conocen fronteras"

La Región de Murcia activa todas sus alarmas tras la detección en España de dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres. Aunque la enfermedad no supone ninguna amenaza para la salud humana, sí representa un riesgo grave para el sector porcino por su alta contagiosidad entre suidos y por el impacto comercial que acarrea. La presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, Teresa López, advierte que "los jabalíes no conocen fronteras", una realidad que complica cualquier intento de contención.

La confirmación de dos jabalíes positivos en Bellaterra (Barcelona), los primeros casos en España desde 1994, ha encendido la preocupación en toda la cadena productiva. La PPA, definida por la Unión Europea como enfermedad de categoría A, lo que obliga al sacrificio de toda una explotación ante un solo positivo.

Según Teresa López, "al ser humano no le afecta ni por contacto ni por consumo de productos", aunque insiste en su enorme peligrosidad para los cerdos domésticos y silvestres. También subraya la dimensión económica del problema: la PPA es un "limitante comercial", que puede traducirse en la pérdida de mercados internacionales clave. En este sentido, recuerda que países como China no aceptan el sistema europeo de zonificación y que "si está esto aquí, de esto no compro".

Murcia refuerza vigilancia y bioseguridad

El sector porcino murciano, que maneja en torno a 2,2 millones de cabezas, se encuentra en fase de vigilancia reforzada. Según López, el director general de Ganadería participa ya en un comité nacional para definir las medidas. El riesgo no procede solo de la fauna silvestre: la región importa lechones de Cataluña para cebo, un flujo que ahora deberá blindarse. Entre las medidas inmediatas, indica que "tiene que haber un control estricto de los movimientos pecuarios. No se pueden traer animales de la zona afectada".

Macrogranja de cerdos / Agencias

La bioseguridad vuelve a situarse en el centro del control: recordar protocolos, reforzar vallados, limitar el contacto con fauna salvaje y extremar la desinfección de vehículos son puntos indispensables. Las explotaciones pequeñas preocupan especialmente porque "las grandes tienen su protocolo, pero las pequeñas hay que vigilarlas mucho".

Un jabalí difícil de controlar

La expansión del jabalí —muy abundante en la Región de Murcia— se convierte en un factor determinante. López lleva tiempo alertando de su densidad poblacional y recuerda que "cuando hay muchísimos animales es muy complicado controlarlo todo". Explica que esta especie se reproduce con gran rapidez, con periodos de gestación de entre 3 o 4 meses y además puede cruzarse con cerdos domésticos, lo que incrementa el riesgo sanitario.

Señala también la necesidad de contar con el apoyo de los cazadores, que ya disponen de kits para detectar enfermedades en campo. En Cataluña, los jabalíes infectados aparecieron a apenas un kilómetro de distancia, lo que pone de manifiesto la capacidad de expansión del virus en fauna salvaje.

España erradicó la PPA en 1994 tras años de vigilancia exhaustiva. López la describe como una de las enfermedades más graves para los suidos, con una mortalidad muy elevada y una transmisión rápida. Subraya, no obstante, que "a los seres humanos no nos va a pasar nada". El verdadero impacto, insiste, es económico y comercial: el cierre de fronteras, la pérdida de mercados y la paralización de los movimientos de animales.

Con la campaña navideña en marcha, el temor a una expansión hacia el sureste peninsular se traduce en prudencia y máxima vigilancia. Para el sector, el mensaje es claro: reforzar cada punto de bioseguridad para evitar que el virus llegue a una región donde el porcino es uno de los motores económicos.