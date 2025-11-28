Un accidente entre dos camiones obliga a cortar la autovía y causa atascos kilométricos para entrar a Murcia

Un accidente entre dos camiones obligaba este viernes a cortar la autovía y causaba atascos kilométricos para entrar a Murcia, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los vehículos pesados colisionaron en el kilómetro 91 de la A-30 en sentido Murcia, a la altura de la Venta del Olivo en Cieza, y generaron retenciones que llegaron a la capital de la Región.

Pese a lo aparatoso del siniestro, los conductores de ambos tráileres resultaron ilesos.

Ante el corte de la autovía, los profesionales de Tráfico de la Benemérita establecieron un itinerario alternativo por la N-301, apunta la misma fuente.

A la altura del Myrtea, por otro lado, se produjeron tres accidentes de turismos por alcance, dos de ellos sentido Alicante y el tercero sentido Almería. Los tres choques se saldaron únicamente con daños materiales.

Desde Tráfico detallan que el acontecimiento del encendido del Gran Árbol en la Circular de Murcia, previsto para este viernes por la tarde, también da lugar a que haya una mayor cantidad de personas que traten de acceder a la capital de la Región con sus vehículos particulares. De ahí las largas colas y la circulación lenta que se observan en entradas como la de Ronda Norte.