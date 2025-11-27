Transportes El Mosca, distinguida por reducir un 20% su huella de carbono

Transportes El Mosca, compañía de Logista, uno de los mayores operadores logísticos de Europa y con delegación en Molina de Segura, ha recibido la 1ª Estrella Lean&Green tras la auditoría que certifica una reducción del 20% de su huella de carbono en el periodo 2019–2024. El reconocimiento, otorgado en el marco de la iniciativa Lean & Green coordinada por AECOC -la asociación referencia del Gran Consumo- en España, avala su compromiso con la descarbonización de las operaciones logísticas.

La entrega de la estrella tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en el Hotel Beatriz de Madrid, durante el acto en el que AECOC reconocerá a las empresas que han alcanzado hitos de la iniciativa este año.

Lean&Green es la mayor plataforma europea de colaboración para la descarbonización de la logística en empresas de la cadena de suministro. Se trata de una iniciativa internacional cuyo objetivo es ayudar a las empresas de todos los sectores a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las actividades logísticas para alcanzar los objetivos definidos en la Cumbre del Clima en París (COP21) de emisiones neutras en carbono para el año 2050. Aspirar a un objetivo cuantificable, colaborar con otras empresas tanto a nivel nacional como europeo, compartir buenas prácticas y ser un referente de sostenibilidad con un sistema de seguimiento transparente y trazable son solo algunas de las ventajas que ofrece esta iniciativa.

Nacida en los Países Bajos, Lean&Green cuenta actualmente con presencia en 14 países y más de 600 empresas adheridas en toda Europa, siendo una comunidad europea líder en logística sostenible.

Reconocimientos de sostenibilidad

Logista continúa afianzando su posición como una compañía con un fuerte liderazgo en sostenibilidad. La empresa ha sido reconocida por sexto año consecutivo en el ranking Diversity Leaders 2026 de Financial Times y Statista, con una puntuación de 72,78/100, manteniendo por segundo año el liderazgo absoluto en la categoría Wholesale a escala europea y situándose en el puesto 11 entre las empresas españolas. Este ranking, basado en las opiniones de más de 100.000 empleados en 16 países y en evaluaciones de expertos en RR. HH., valora diversidad de género, edad, etnia, discapacidad y orientación sexual.

Además, la compañía ha incrementado un 16% la contratación de personas con discapacidad y forma parte de los índices Bloomberg Gender-Equality, Ibex Gender Equality y FTSE4Good.

Junto con todo esto, Logista continúa ampliando sus alianzas para trabajar por la diversidad y la inclusión. En los últimos dos años, ha reforzado su compromiso con la integración y la inclusión social mediante alianzas clave: en marzo de 2025 renovó su acuerdo con la Fundación Real Madrid para impulsar actividades deportivas con menores con discapacidad de APANID. En abril de 2024, firmó con la Fundación ‘la Caixa’ un acuerdo para incorporar a personas en riesgo de exclusión con acompañamiento de poscontratación.

En junio de 2024 apoyó, junto a la Fundación Atlético de Madrid, escuelas de fútbol adaptado, y en septiembre de 2024 se adhirió al Convenio Inserta de Fundación ONCE para potenciar la contratación de personas con discapacidad. Además, Logista mantiene colaboraciones recurrentes con Cruz Roja y otras entidades, y desarrolla un programa de voluntariado con Fundación Integra, que en 2024 reconoció a la compañía por su labor formativa tras haber formado a 337 personas en riesgo de exclusión y con discapacidad.

Sobre Transportes El Mosca

Transportes El Mosca, es una filial de Logista especialista en el transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico congelado o refrigerado y transporte de gran volumen, principalmente para las industrias de alimentación. Adicionalmente, Transportes El Mosca se ha consolidado como una empresa de transporte marítimo nacional e internacional, con alta especialización tanto para el tratamiento de mercancías secas como en temperatura controlada.

Con sede en Molina de Segura, dispone de una flota de más de 1.000 vehículos, emplea a cerca de 1.100 trabajadores y cuenta con una red de 12 delegaciones nacionales e internacionales que suman más de 50.000 m2 de almacenes. Adicionalmente, la compañía con cuenta plataformas portacontenedores con generador propio y enchufes para contenedores en sus bases logísticas, lo que proporciona una gran flexibilidad a la hora de organizar cargas y descargas.

Sobre Logista

Logista es uno de los mayores operadores logísticos de Europa y está especializada en la distribución a canales de proximidad. Sirve regularmente a cerca de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Polonia y facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos de conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías, entre otros. Además, destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está certificada en seguridad alimentaria.

Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados integrado por cerca de 8.000 empleados directos y cuenta con un número elevado de colaboradores como los franquiciados de Nacex, los delegados de Logista Parcel, conductores, etc. Empleados y colaboradores trabajan todos centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades.

Compromiso con la sostenibilidad

Logista ha mantenido por nueve años consecutivos su posición de liderazgo en CDP, que reconoce a las empresas líderes globales en la lucha contra el cambio climático. Logista es la única empresa de logística europea que logra figurar en esta categoría durante ese periodo.

Además, la firme apuesta de Logista por la sostenibilidad ha sido reconocida, en mayo de 2024, por Sustainalytics, uno de los líderes en la evaluación de la Responsabilidad Social Corporativa y el Gobierno Corporativo a nivel mundial.

Tras evaluar los criterios ESG de la Compañía, le ha otorgado una clasificación de riesgo ESG de 16,5 puntos, por lo que considera que se encuentra en Riesgo Bajo de experimentar impactos financieros materiales por factores ESG y le otorga la acreditación como Industry TOP RATED 2024 – que valora el alto desempeño en su sector fuera del universo de cobertura integral de Sustainalytics-, consiguiendo una de las 50 mejores calificaciones de la industria del Transporte.

También como resultado del "firme compromiso" con la Responsabilidad Social Corporativa, Logista ha conseguido, un año más, situarse entre los líderes del sector al ser reconocida en 2024 con un rating de MSCI de A, cuya escala es AAA-CCC.

Asimismo, han participado en el Corporate Sustainability Assessment (CSA), la evaluación de sostenibilidad corporativa de S&P. En 2025, Logista ha vuelto a ser reconocida por Financial Times como “leader in diversity” y, Ecovadis otorgó la medalla de silver por el desempeño de Logista en materia de sostenibilidad.

Logista, además, forma parte del índice FTSE4Good IBEX, integrado por compañías que demuestran sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo y del Ibex Gender Equality. También se incorporó en 2022 al Ibex 35.