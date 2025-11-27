Un timón para la economía azul de la Región de Murcia: nace el Consejo Rector Marítimo

El Consejo de Gobierno dio este jueves un paso decisivo en el desarrollo de la economía azul al aprobar el decreto que crea y regula el Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región de Murcia. Este nuevo órgano será el encargado de dirigir, coordinar y supervisar todas las actuaciones relacionadas con la economía azul en el ámbito regional. Se trata, en palabras del propio Ejecutivo, de la “mesa de mando” de una hoja de ruta que comenzó a tomar forma a comienzos de año, cuando se aprobó la Estrategia Marítima con más de un centenar de medidas alineadas con la política marítima de la Unión Europea.

La creación del Consejo Rector supone, así, el marco institucional necesario para impulsar sectores como la pesca, la acuicultura, la industria náutica o el turismo costero. Estará formado por expertos y representantes de los principales sectores del ámbito marino-marítimo, con la misión de orientar estratégicamente las actuaciones, identificar obstáculos y proponer soluciones. Además, deberá medir el progreso de las acciones incluidas en la Estrategia y fomentar la colaboración entre administraciones públicas, centros de investigación, empresas y agentes sociales.

La Estrategia Marítima, aprobada a finales de enero, nació tras un proceso participativo con administraciones, empresas, universidades, cofradías de pescadores y colectivos sociales. Con 250 kilómetros de costa y un peso creciente de las actividades marítimas, la Región aspira a atraer inversiones y fondos europeos que favorezcan el desarrollo de las poblaciones costeras. Entre sus medidas más destacadas figura la creación de una Entidad Territorial Marítima que agrupe a los ocho municipios del litoral murciano —San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón, Lorca y Águilas— con el fin de coordinar infraestructuras, políticas y proyectos de forma conjunta. Esta unidad municipal pretende generar sinergias y una visión compartida del litoral, algo que los redactores del documento consideran clave para avanzar hacia una Política Marítima Integrada.

El Mar Menor será un actor clave en la nueva estrategia marítima regional. / Iván Urquízar

Otro de los elementos más llamativos es la puesta en marcha de la figura de los embajadores de la Estrategia Marítima. Serán profesionales de prestigio encargados de difundir el potencial de la economía azul dentro y fuera de la Región, representar a Murcia en foros especializados y tejer alianzas con empresas tractoras y centros de innovación. Este componente simbólico y a la vez operativo busca proyectar hacia el exterior la dimensión económica y científica del mar como recurso estratégico regional.

Junto a ello, la Estrategia prevé herramientas de apoyo directo a los sectores implicados, como la Oficina de Asesoramiento Azul, concebida para simplificar trámites, facilitar licencias y guiar a empresas y ciudadanos en la solicitud de ayudas y fondos europeos. También incluye una plataforma integrada de datos sobre el medio marino que permita anticiparse a los efectos del cambio climático y mejorar la toma de decisiones en gestión litoral. En el ámbito formativo, se impulsa la adaptación de planes de estudio en FP y universidades para cubrir nuevas necesidades profesionales vinculadas a la náutica, la biotecnología marina, las energías renovables o la acuicultura.

El turismo azul constituye otro de los pilares del plan, con la intención de avanzar hacia un modelo menos estacional, más innovador y sostenible, ligado tanto a la cultura pesquera como a la investigación marina y los espacios naturales. La estrategia se completa con un amplio plan de difusión, destinado a visibilizar el peso real de la economía azul en la Región —que representa un 36,7% del PIB y 65.000 empleos—, así como con un concurso de ideas para mejorar infraestructuras, conectividad y sostenibilidad en el entorno marítimo.