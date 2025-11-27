Política
Fernando López Miras, a 60.000 euros del presidente autonómico que más cobra
Con 79.500 euros anuales, el jefe del Ejecutivo regional gana más que sus homólogos de Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares y Castilla y León
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tiene un sueldo anual de 79.499,44 euros al año, según la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025 que ofrece el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La estadística salarial de presidentes autonómicos refleja que la mayor retribución corresponde al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con 140.257 euros, que duplica al mandatario que menos cobra, la cántabra María José Sáenz de Buruaga, con 71.485 euros, y supone 60.000 euros más que el murciano. En segunda posición se sitúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (103.090 euros), seguida del presidente de Aragón, Jorge Azcón (96.013 euros), y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (91.270 euros).
Hay que bajar hasta la duodécima posición en el ranking para encontrar el salario de López Miras. Por detrás de él, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (79.027 euros); la de Baleares, Marga Prohens (78.803); el de Canarias, Fernando Clavijo (76.823); de Asturias, Adrián Barbón (72.978 euros); y la presidenta cántabra mencionada anteriormente. País Vasco y Melilla no ha remitido ningún dato de cargos electos hasta la fecha.
Cabe destacar que hasta tres presidentes autonómicos cobran más que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que disfruta de una retribución de 93.145 euros. Son los mandatarios catalán, madrileña y aragonés.
Miras cobra menos que Ballesta
La escasa regulación de sueldos públicos se hace evidente si se cruzan los datos anteriores con las retribuciones de los alcaldes. Hasta diez de ellos cobran más que Pedro Sánchez. Entre ellos, los regidores de Madrid, Bilbao, Barcelona, San Sebastián o Vitoria.
El murciano, José Ballesta, no cobra más que el presidente del Ejecutivo de la nación, pero con sus 81.970 euros al año sí que supera a Fernando López Miras.
