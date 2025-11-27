De los subproductos del cerdo a fármacos vitales: la nueva apuesta biotecnológica de ElPozo

Grupo Fuertes-ElPozo a través de Hepabiotic, la empresa creada junto a Horizon Products, está construyendo unas nuevas instalaciones para obtener compuestos de alto valor biológico gracias a la valorización de los intestinos y las tiroides de los cerdos y utilizados para la producción de medicamentos. Esta iniciativa refuerza su firme apuesta por la economía circular.

En concreto, va a dar un paso de gigante en la producción de heparina al conseguir su extracción en resina hasta llevarla a un estado crudo a partir de la mucosa intestinal del cerdo. Este avance tecnológico consolida a Hepabiotic como un referente internacional en el mercado de este medicamento.

La heparina, está considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medicamento esencial, utilizada por miles de millones de personas, y que se usa para prevenir y tratar la trombosis, especialmente en pacientes oncológicos o en aquellas personas que han pasado por una intervención quirúrgica. Se estima que gracias al uso de la heparina se salvan 100 millones de vidas cada año.

Además, las inversiones se completan con la puesta en marcha de una nueva planta dedicada a la extracción de las tiroides porcinas de las que se obtienen un ingrediente activo farmacéutico que se utiliza para tratar el hipotiroidismo, enfermedad por la que la glándula tiroides humana no produce las suficientes hormonas.

El hipotiroidismo se ha convertido en una afección frecuente, especialmente en mujeres y personas mayores de 50 años, alcanzando prevalencias de hasta el 10 por ciento en algunas poblaciones, lo que subraya la necesidad de un diagnóstico oportuno y una gestión de tratamientos eficaces y seguros, como es el caso del extracto que se va a producir en la nueva planta que se está construyendo en estos momentos.

Con la ejecución de estas inversiones en biotecnología Grupo Fuertes-ElPozo desarrolla su programa enfocado a la sostenibilidad del planeta a través de las actividades empresariales de Hepabiotic. Ambas plantas están ubicadas en la sede central de ElPozo Alimentación en Alhama de Murcia.

Sobre Hepabiotic

Hepabiotic surge como una joint-venture entre Grupo Fuertes y Horizon Products, uno de los grupos empresariales más importantes de España, con capital cien por cien español, que agrupa a más de 20 empresas diferentes cuya actividad se centra, principalmente, en el sector agroalimentario. Entre ellas está ElPozo Alimentación, líder en su mercado. Con más de 8.000 empleados directos, 50.000 indirectos y una facturación que en 2024 alcanzó los 2.536 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible.

Por su parte, Horizon Products es una compañía que se dedica a la biotecnología de origen porcino para obtener productos naturales e innovadores que mejoren la salud de las personas, los animales y las plantas. Fue creada en 2019 por varios ejecutivos con más de 30 años de experiencia en el negocio internacional de los subproductos de origen animal.

Inversiones en Economía Circular

Grupo Fuertes- ElPozo ha invertido más de 45 millones de euros en los últimos cuatro años destinados a iniciativas que apuestan por la economía circular, orientadas a mejorar su cadena de valor y favorecer la sostenibilidad de su entorno: desde la valorización de subproductos, pasando por el reciclado y reutilización de materiales, hasta el ahorro energético. Todas ellas con el objetivo de ofrecer productos y servicios de calidad a la sociedad de una forma sostenible, y al unísono mejorar su bienestar.