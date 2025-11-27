Subida de temperaturas y riesgo de lluvias este fin de semana en la Región de Murcia

El fin de semana en la Región de Murcia se desarrollará con un tiempo estable y adecuado para la época del año, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas subirán ligeramente hasta situarse en los 20 grados en zonas del interior y la costa y, aunque habrá riesgo de lluvias, será muy reducido.

En concreto, para este viernes, 28 de noviembre, la Aemet espera cielos poco nubosos, así como unas temperaturas mínimas con pocos cambios respecto a este jueves y unas máximas en ligero ascenso. Se mantendrán las heladas débiles en las zonas más altas de la comunidad, como Yecla, donde los termómetros marcarán los -1 grados.

El sábado el cielo seguirá despejado y habrá un aumento generalizado de las temperaturas. Los termómetros no bajarán de los 0 grados y las máximas se situarán en torno a los 18-20 grados en las comarcas del centro y el litoral, mientras que en el Noroeste y Altiplano descenderán suavemente en la madrugada del sábado al domingo.

El domingo las temperaturas permanecerán con valores medios para la época, según apunta la Aemet, con mínimas en torno a los 2 y 8 grados según el municipio y máximas entre los 15 y 20 ºC. Habrá posibilidad de chubascos, pero débiles y limitados en las sierras del Noroeste.