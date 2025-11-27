Estas son las nuevas recomendaciones de restaurantes murcianos en la Guía Michelin

En la pasada gala de la Guía Michelin no solo se repartieron estrellas. La prestigiosa guía culinaria francesa, además de distinguir al restaurante Barahonda, en Yecla, con el más alto de sus reconocimientos, anunció la entrada de otros establecimientos de la Región de Murcia a dos de sus listas de recomendaciones, que resultan muy interesantes para el público general, pues los locales que las forman tienen, por lo general, precios más asequibles.

A la lista 'Recomendación Michelin' para 2026 acceden dos nuevos restaurantes del territorio murciano. Esta categoría es una señal de calidad, lo que significa que un local usa buenos ingredientes y está bien cocinado, pero no llega al nivel tan alto de las estrellas.

En concreto, se suman a este apartado de la Guía las cocinas de Demo y Kappou Makoto. El restaurante Demo, de Pepe Morales, está enclavado en la céntrica Plaza de la Cruz de Murcia y comenzó su andadura en septiembre de 2022. Con un espacio elegante y acogedor, basan su cocina tanto en la tradición como en la evolución. Pepe Morales, sumiller y amante del vino, reúne allí una importante carta de vinos con numerosas referencias de pequeños productores donde dejarse aconsejar para disfrutar de una armonía en la mesa perfecta.

Restaurante Demo / Turismo Región de Murcia

Por su parte, Kappou Makoto, emplazado en la calle Historiador Juan Torres Fontes (Murcia), en un local japonés, austero en lo estético pero con una buena barra de sushi. Apuesta sin complejos por la cocina asiática en su máxima expresión, ya que a los habituales crudos se suma una completa variedad de platos calientes, en general bastante bien ejecutados.

Fachada de Kappou Makoto / Guía Repsol

Ambos establecimientos se suman a una lista 'Recomendación Michelin' en la que ya formaban parte, y se mantienen, otros restaurantes de la Región de Murcia: Por Herencia, Local de Ensayo, Alborada, Polea, Keiki, Taúlla y El Albero.

Además, otra novedad murciana en la Guía Michelin 2026 es el restaurante Loreto, que pasa a formar parte de la categoría 'Big Gourmand', que destaca a aquellas cocinas que destacan por buena calidad a buen precio.

Loreto, ubicado en la calle Canalejas de Jumilla, es obra de Irene y Eva López, quienes abogan por una materia prima y una gastronomía local a la última. En sus platos apuestan por la máxima calidad con ingredientes de proximidad y temporada.

Otros restaurantes de la comunidad murciana que permanecen en esta lista Michelin de calidad-precio son Perro Limón, Juan Mari y Tánde.

Todos los restaurantes de la Región de Murcia en la Guía Michelin 2026

Así, teniendo en cuenta estas novedades y la nueva Estrella Michelin para el restaurante Barahonda, conviene hacer un repaso por todos los restaurantes de la Región que aparecen en la Guía.