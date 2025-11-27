Estas son las ayudas para los afectados por la dana Alice en la Región tras la declaración de zona catastrófica

Tras la declaración de zona catastrófica en varios municipios de la Región a causa de la dana Alice, arranca el proceso para acceder a las ayudas establecidas por el Gobierno de España. Cabe recordar que la mayoría de los ayuntamientos afectados (especialmente los de San Pedro del Pinatar, Los AlcázaresSan Javier y Torre Pacheco) abrieron pocos días después de las devastadoras lluvias oficinas especiales para que los ciudadanos presentaran sus reclamaciones. Tras cumplimentarlas, ellos se encargaron de elaborar los informes necesarios que luego deben remitir al Ministerio del Interior.

Según explican fuentes estatales, estas ayudas están destinadas a paliar tanto daños personales como materiales, así como a apoyar a las corporaciones locales y a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados por el temporal. Su concesión se regula por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y las solicitudes deben presentarse dentro de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de los hechos causantes de los daños.

Cuantías de las ayudas Ayudas por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente : 18.000 euros.

: 18.000 euros. Daños en enseres de primera necesidad : cobertura del coste, con un límite de 2.580 euros.

: cobertura del coste, con un límite de 2.580 euros. Destrucción total de la vivienda habitual : coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros.

: coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros. Daños en la estructura de la vivienda habitual : 50% del coste de los daños, hasta 10.320 euros.

: 50% del coste de los daños, hasta 10.320 euros. Otros daños en la vivienda habitual : 50% del coste de los daños, con un máximo de 5.160 euros.

: 50% del coste de los daños, con un máximo de 5.160 euros. Daños a elementos comunes de comunidades de propietarios : 50% del coste, hasta 9.224 euros.

: 50% del coste, hasta 9.224 euros. Prestaciones personales y de bienes realizadas por personas físicas o jurídicas : importe total de los gastos.

: importe total de los gastos. Daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios : hasta 9.224 euros.

: hasta 9.224 euros. Gastos derivados de actuaciones inaplazables de corporaciones locales : entre el 50% y el 100%, según el caso.

: entre el 50% y el 100%, según el caso.

Además, otros ministerios podrán estudiar la posibilidad de sumar medidas complementarias, como beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), prestaciones laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), y ayudas a corporaciones locales o a producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Las autoridades recuerdan que todas las personas afectadas por estos episodios pueden todavía presentar sus solicitudes. Los ayuntamientos permanecerán disponibles para asesorar a los ciudadanos en la cumplimentación de los formularios y en la recopilación de documentación necesaria.