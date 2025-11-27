Salud llama a vacunarse contra la gripe: el virus se adelanta y aparece una nueva cepa

La llegada del virus de la gripe se ha adelantado y está cogiendo fuerza entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual, a lo que se une la circulación de una nueva cepa. Esto podría complicar la campaña de este invierno, lo que ha llevado a la Consejería de Salud a hacer un llamamiento a la vacunación de la población general, para la cual se abren las consultas de enfermería a partir del próximo lunes, 1 de diciembre, en centros de salud y consultorios.

Las personas interesadas en recibir la vacuna antigripal podrán coger cita desde este jueves a las 14.00 horas, según informa el departamento del consejero Juan José Pedreño.

Los responsables sanitarios recomiendan vacunarse a toda la población diana de la campaña y también a aquellas personas de grupos no prioritarios que lo deseen, ya que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado de una adelanto de tres a cuatro semanas en la circulación temprana de la gripe en países de la Unión Europea en relación a temporadas anteriores debido a la circulación de una nueva cepa. Se trata del subgrupo K de A(H3N2), principal responsable del aumento de casos de gripe en toda Europa.

El último informe de la Red Centinela del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia, correspondiente a la semana 47 (del 17 al 23 de noviembre) muestra un aumento de la incidencia de infecciones respiratorias aguadas (IRA) en Atención Primaria de un 8% respecto a la semana anterior. En concrerto, los casos de gripe en la Región han aumentado un 74,3% en la última semana, y un 10,5% crecen los de bronquiolitis; mientras que el coronavirus se desploma y cae un 36,4% respecto a la semana anterior en la Comunidad.

La vacuna estacional contra la gripe está recomendada especialmente para los mayores de 60 años, personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de infección, personas con patologías de base, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, trabajadores esenciales y expuestos laboralmente a aves y ganado porcino y menores de hasta 9 años.

Por su parte, la vacuna para proteger contra el Covid-19 está indicada para personas de 70 años o más y para menores de 70 años si presentan condiciones de riesgo. Además, se recomienda también la administración a mujeres embarazadas para su protección y la de su bebé en los primeros meses de vida.

Síntomas de la gripe Fiebre alta de inicio brusco

Tos seca

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dolores musculares y articulares

Cansancio intenso o debilidad

Escalofríos

Congestión nasal

En algunos casos: náuseas, vómitos o diarrea (más frecuentes en niños)

Desde este 1 de diciembre se abre en la Región de Murcia la vacunación a la población general, por lo que desde hoy, a partir de las 14 horas, se puede solicitar la cita previa en la aplicación y la web de Murciasalud y también se puede hacer de manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria o puntos de vacunación habituales.

La Consejería de Salud recomienda vacunarse a toda la población diana de la campaña y también a aquellas personas de grupos no prioritarios ante el adelanto de la presencia del virus y la circulación de la nueva cepa.

Según los datos actualizados por el Servicio de Vacunas de la Consejería de Salud, la cobertura vacunal de gripe es ligeramente superior a la campaña del año pasado por estas fechas.

Así, en mayores de 65 años se alcanza el 49,5%, mientras que la protección frente a gripe y COVID-19 entre las mujeres embarazadas asciende al 41%. Entre la población infantil, la cobertura de vacunación entre los niños nacidos entre 2016 y 2023 es del 46%.

Varias autonomías comienzan a recomendar la mascarilla

El adelanto de la gripe ha llevado a varias comunidades autónomas, como Comunidad Valenciana o Castilla y León, entre otras, a recomendar a la población el uso de mascarilla en centros sanitarios como medida preventiva, una postura sobre la que aún no se ha pronunciado la Región de Murcia.

Precisamente, este viernes el Ministerio de Sanidad ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial en el que la ministra Mónica García planteará el imponer las mascarillas en espacios cerrados. El objetivo es alcanzar un acuerdo entre todas las comunidades autónomas para un protocolo común de actuación ante los virus respiratorios que contemple el uso de mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario. Se trata de una iniciativa, recuerda García, que el año pasado no se pudo poner en marcha tras "ser rechazada y boicoteada por el Partido Popular", y que finalmente salió adelante a modo de recomendación, lo que "limitó su alcance".

Vacunación Día del Maestro

Para incentivar la vacunación de los menores, mañana viernes, 28 de noviembre, con motivo del Día del Maestro y aprovechando que los escolares de Educación Infantil y Primaria no tienen clase, la mayoría de centros de salud harán una jornada de vacunación sin cita para los niños de hasta 9 años.

Salud insiste en los beneficios de la vacuna y recuerda que un estudio publicado con datos procedentes de Reino Unido refleja que se ha comprobado que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños el 75% y en mayores de 65 años un 40%, por lo que es especialmente importante realizar la vacunación de forma temprana.

Además, recomienda informarse previamente y anima a vacunar a los menores de entre 6 y 23 meses que aún no hayan sido vacunados, ya que son la población pediátrica que más complicaciones sufre debido a la gripe.

José Antonio Navarro y Jaime Pérez (4º y 2º por la derecha) en la reunión de expertos en vacunas. / L.O.

Alertan de la baja vacunación en adultos

A pesar de los avances en los calendarios vacunales, las tasas de vacunación en adultos en España siguen siendo insuficientes. Así lo advierte el documento de opinión La vacunación del adulto: causas y consecuencias de la infravacunación, impulsado por la Fundación de Ciencias de la Salud y elaborado por un grupo de 15 expertos en medicina preventiva, salud pública, vacunología, economía de la salud y atención al paciente, que incluye catedráticos universitarios, periodistas especializados, jefes de servicio de hospitales de referencia, profesionales sanitarios, preventivistas, vacunólogos y a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, entre los que se encuentran los murcianos José Antonio Navarro, cofundador de la Asociación Española de Vacunología y consultor honorario de Inmunización del Ministerio de Sanidad, y Jaime Pérez, subdirector de Salud Pública de la Región de Murcia y presidente de la Sociedad Española de Vacunología.

La vacunación se considera una de las estrategias más eficaces y con mejor relación costo-beneficio en la historia de la salud pública y recuerdan los especialistas que gracias a su implementación, se han salvado millones de vidas y numerosas enfermedades han sido controladas, eliminadas e incluso erradicadas. No obstante, el éxito de las vacunas ha provocado, de manera paradójica, que muchas personas perciban un menor riesgo frente a ciertas enfermedades infecciosas que podrían prevenirse mediante la vacunación. Esta percepción, combinada con diversos factores individuales, sociales, organizativos y estructurales, ha contribuido al aumento de la reticencia o el rechazo a la vacunación, generando consecuencias importantes para la salud de la población adulta.

José Antonio Navarro explica que "las estrategias tradicionales, basadas en modelos pediátricos, no funcionan de la misma manera con los adultos", y destaca que los métodos más efectivos deben combinar varias acciones de manera coordinada, incluyendo la formación especializada del personal sanitario, estrategias de comunicación y seguimiento con los pacientes y la optimización de los sistemas de información por parte de las instituciones.