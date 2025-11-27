Salud encarga un estudio técnico integral del hospital Santa Lucía de Cartagena

La Consejería de Salud encargó este miércoles, tras el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, un estudio técnico integral del centro sanitario de referencia del Área II de Salud, un informe con el que espera reunir toda la información posible sobre la edificación inaugurada en 2011.

El departamento que dirige Juan José Pedreño da este paso pese a insistir ayer en que la edificación «se ajusta a la normativa con los permisos y autorizaciones necesarias para su construcción» y tras informar de que en la última renovación de autorización sanitaria de mayo de este año 2025, el Hospital Santa Lucía «cumplía con las medidas de protección contra incendios y con los planes de evacuación».

Lo que busca Salud con este nuevo estudio técnico solicitado es actuar en base a las recomendaciones que hagan en él los expertos y si es necesario mejorar y reforzar la seguridad en el Hospital Santa Lucía para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Desde la Administración regional explican que el edificio está diseñado conforme a los criterios funcionales y constructivos en la época en la que se elaboró el proyecto arquitectónico, «que se ajusta a la normativa y obtuvo los permisos y autorizaciones necesarias para su construcción».

Las fachadas y cubiertas se adecuan a lo reglamentado, con materiales de piedra, acero y composite de aluminio con resistencia al fuego. Otro material aislante es poliuretano no conductor. «De hecho, la fachada ha frenado que las llamas traspasaran al interior del edificio de forma rápida», insisten desde Salud.

Pero este poliuretano es material usado también en la fachada del edificio que ardió en el barrio de Campanar, de Valencia, en febrero de 2024.

Supervisión continua

Desde el primer momento las máximas autoridades regionales y municipales se desplazaron ayer al Hospital Santa Lucía para seguir la evolución de las actuaciones de bomberos y policía, así como la reorganización sanitaria que implicó la evacuación de los pacientes.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y los consejeros Marcos Ortuño y Juan José Pedreño, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitaron el centro y mantuvieron una reunión con el equipo directivo para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo.

La rápida intervención del personal del hospital y de los Bomberos de Cartagena facilitó que no se produjera ningún herido, ni afectados por el humo, y que el incidente quedara solo en daños materiales. «Han actuado conforme al plan de autoprotección y emergencias, lo que ha garantizado que se vaciaran las plantas con la máxima rapidez», dijo el presidente.

López Miras subrayó la «profesionalidad» de los trabajadores del hospital, que «han evacuado en un tiempo récord y han seguido a la perfección todos los planes de autoprotección», evitando que hubiera que lamentar «ningún herido y ningún daño personal».

«Han evitado que la tragedia fuera mayor», insistió el presidente regional, quien detalló a su vez que el incendio, «muy aparatoso», quedó controlado «a los pocos minutos».

El centro hizo un simulacro la semana pasada

El Hospital Santa Lucía de Cartagena realizó precisamente un simulacro de incendio hace una semana, tal y como recordaba ayer la delegada del Sindicato Médico CESM en el centro sanitario, Marieta Piqueras, quien considera que esto ha podido ayudar a que los trabajadores supieran cómo actuar con rapidez ante un situación de este tipo.

Piqueras afirma que las llamas desataron la alarma entre el personal, pero que gracias a la agilidad con la que se actuó y que el hospital está sectorizado, estas no se extendieron a más dependencias.

Por su parte, el sindicato UGT insta a la Administración regional a realizar una inspección técnica del edificio para determinar si tiene deficiencias estructurales que indiquen que el diseño o la construcción del edificio supone un riesgo potencial para la seguridad de usuarios y personal.

CCOO también pide a Salud un programa de actuación para la retirada y sustitución de materiales inflamables, como el poliuretano, en la fachada del Hospital Santa Lucía, y en otros edificios públicos.