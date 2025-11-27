Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Región da luz verde al convenio con Enesa para asegurar las campañas agrarias de 2026

El acuerdo permitirá agilizar la gestión de subvenciones y llega acompañado de un fuerte aumento presupuestario

Daños en cultivos causados por el granizo.

Daños en cultivos causados por el granizo. / La Opinión

Alejandro Lorente

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la firma del convenio entre la Comunidad Autónoma y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), un paso que el Ejecutivo regional considera imprescindible para garantizar el intercambio de datos necesario en la gestión y control de las ayudas destinadas al seguro agrario en la Región de Murcia.

Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca explicaron que este acuerdo permitirá que agricultores y ganaderos puedan renovar con normalidad sus pólizas de cara a 2026, tanto para cultivos como para explotaciones ganaderas. Según indicaron, la primera línea de contratación abierta será la de frutales, prevista para el mes de diciembre, mientras que el resto de cultivos podrán comenzar a asegurarse a partir de enero.

El Gobierno regional subrayó además que el presupuesto destinado a estas ayudas aumentará de forma notable en 2025, hasta alcanzar los 7,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 80 por ciento respecto a hace dos años. Con este refuerzo económico —añadieron— se han mejorado las principales pólizas, de modo que los productores solo tendrán que asumir el 25 por ciento del coste total gracias al mayor esfuerzo financiero de la Comunidad.

