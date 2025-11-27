Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

PSRM: “Nos alegramos de que se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Vélez”

La secretaria de Organización del partido, María Jesús López, exige al PP que "pida perdón por machacar a una persona inocente y por el daño personal que ha provocado"

María Jesús López, secretaria de Organización del PSRM.

María Jesús López, secretaria de Organización del PSRM. / PSRM

La Opinión

La Opinión

La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, ha afirmado que el Partido Socialista se alegra de que "se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Antonio Merino, Jordi Arce y, especialmente, contra Pepe Vélez, una persona honrada y decente que se dejó la piel por Calasparra y la Región".

López ha hecho estas declaraciones tras conocer que la Audiencia Provincial ha archivado la causa contra Pepe Vélez relativa a los encierros taurinos de Calasparra.

Ha criticado que el Partido Popular usa la justicia con fines políticos: “Utiliza la justicia para cargar contra los responsables públicos del PSOE en la Región y llevar a cabo una cacería sistemática contra sus dirigentes”.

Además, ha denunciado que el PP "vulnera continuamente la presunción de inocencia" y ha exigido a los populares "que pidan perdón por machacar a una persona inocente y por el daño personal que ha provocado".

“Por mucho que se empeñen en hacer daño, no nos van a callar. Desde el Partido Socialista vamos a seguir luchando por una Región de Murcia mejor”, ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
  3. Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
  4. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  5. ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
  6. Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
  7. Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
  8. Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM

Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: "Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía"

Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: "Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía"

PSRM: “Nos alegramos de que se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Vélez”

PSRM: “Nos alegramos de que se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Vélez”

¿Oposiciones que nacen "obsoletas"? UGT alerta de que las pruebas de Sanidad, Educación y Administración de la Comunidad deben "rehacerse"

¿Oposiciones que nacen "obsoletas"? UGT alerta de que las pruebas de Sanidad, Educación y Administración de la Comunidad deben "rehacerse"

Indignación en la Región por el voto del PSOE en Europa a favor del acuerdo con Marruecos

Indignación en la Región por el voto del PSOE en Europa a favor del acuerdo con Marruecos

El Gobierno regional otorga más de medio millón para rehabilitar el patrimonio cultural

El Gobierno regional otorga más de medio millón para rehabilitar el patrimonio cultural

Subida de temperaturas y riesgo de lluvias este fin de semana en la Región de Murcia

Subida de temperaturas y riesgo de lluvias este fin de semana en la Región de Murcia

Salud llama a vacunarse contra la gripe: el virus se adelanta y aparece una nueva cepa

Salud llama a vacunarse contra la gripe: el virus se adelanta y aparece una nueva cepa

La presión política aumenta sobre Pedreño y López Miras por el incendio del Hospital Santa Lucía

La presión política aumenta sobre Pedreño y López Miras por el incendio del Hospital Santa Lucía
Tracking Pixel Contents