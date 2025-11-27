Política
PSRM: “Nos alegramos de que se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Vélez”
La secretaria de Organización del partido, María Jesús López, exige al PP que "pida perdón por machacar a una persona inocente y por el daño personal que ha provocado"
La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, ha afirmado que el Partido Socialista se alegra de que "se haya hecho justicia y se ponga fin a la cacería contra Antonio Merino, Jordi Arce y, especialmente, contra Pepe Vélez, una persona honrada y decente que se dejó la piel por Calasparra y la Región".
López ha hecho estas declaraciones tras conocer que la Audiencia Provincial ha archivado la causa contra Pepe Vélez relativa a los encierros taurinos de Calasparra.
Ha criticado que el Partido Popular usa la justicia con fines políticos: “Utiliza la justicia para cargar contra los responsables públicos del PSOE en la Región y llevar a cabo una cacería sistemática contra sus dirigentes”.
Además, ha denunciado que el PP "vulnera continuamente la presunción de inocencia" y ha exigido a los populares "que pidan perdón por machacar a una persona inocente y por el daño personal que ha provocado".
“Por mucho que se empeñen en hacer daño, no nos van a callar. Desde el Partido Socialista vamos a seguir luchando por una Región de Murcia mejor”, ha concluido.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
- Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM