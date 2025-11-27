El PSOE denuncia la exclusión de varios cultivos de las ayudas del Fondo de Contingencia

El Pleno de la Asamblea Regional vivió este jueves un tenso debate a raíz de la pregunta del Grupo Socialista sobre la exclusión del regadío, la fruta de hueso, los cítricos y el almendro de secano de las ayudas del Fondo de Contingencia para agricultores afectados por fenómenos meteorológicos adversos. El diputado socialista Fernando Moreno reprochó al Ejecutivo autonómico que, a su juicio, haya dejado fuera a miles de productores damnificados por el granizo y la sequía.

Moreno preguntó por qué el Gobierno regional, con el acuerdo de PP y Vox, decidió destinar 8 millones de euros “de manera opaca, sectaria e injusta”, al tiempo que acusó al Ejecutivo de incumplir el mandato parlamentario que en mayo aprobó la creación de un fondo de 10 millones para atender a los agricultores afectados. Denunció que las ayudas finalmente diseñadas excluyen al regadío y a varios cultivos mayoritarios en las zonas golpeadas por las tormentas de este año, que afectaron —recordó— a 33.000 hectáreas y generaron pérdidas por valor de 77 millones.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, respondió que la elección de los sectores beneficiarios se acordó “como siempre, con las organizaciones agrarias y las cooperativas”, y que la prioridad del Gobierno ha sido atender a los agricultores más afectados por la sequía y con menos ayudas previas. El consejero afirmó que el almendro ya cuenta para 2025 con 7 millones de euros en ayudas europeas y otros 4,5 millones para arranque y replantación, y defendió que el Ejecutivo ha incrementado el presupuesto del seguro agrario hasta 7,2 millones de euros, lo que ha permitido sumar un millón adicional para productores dañados por el granizo.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, este juebes en la sesión plenaria. / Ivan urquizar

Durante el debate, Moreno acusó a la consejería de “engañar” a los agricultores y de no cumplir las promesas realizadas durante las visitas a las zonas afectadas. Criticó que el Gobierno recomendara a los productores recurrir a líneas de crédito a pesar de haber perdido en minutos sus cosechas. También reprochó que el Ejecutivo “no haya liderado” una acción conjunta contra la plaga que afecta al almendro, obligando —según dijo— a los agricultores a afrontarla “con sus propios recursos”.

Marín, por su parte, responsabilizó al PSOE del “maltrato financiero” que, a su juicio, sufre la Región de Murcia por parte del Estado, y sostuvo que una financiación autonómica justa permitiría destinar más recursos a los agricultores.

El Ejecutivo regional insistió en que las ayudas se han diseñado con criterios objetivos y en consenso con el sector, mientras que la oposición mantiene que la selección de beneficiarios es arbitraria y deja fuera a quienes más perjuicios han sufrido por las tormentas de mayo y la sequía prolongada.