Las plantas de biogás reavivan las movilizaciones en defensa del Mar Menor

El Mar Menor vuelve a encender las alarmas: colectivos y asociaciones denuncian un aumento de riesgos para su ecosistema y convocan una manifestación pacífica en Los Alcázares para visibilizar la emergencia, a la que se han sumado una quincena de colectivos y asociaciones.

La presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Julia Albaladejo, advierte que la rambla del Albujón "sigue siendo un torrente permanente de aguas contaminadas por la agroindustria" y reclama acciones contundentes contra los cultivos intensivos: "Mientras se siga regando de manera intensiva, cualquier remedio al final de la tubería será inútil". La protesta se realizará el próximo domingo, partirá a las 11.00 horas desde la Venta Simón y llegará hasta el puente sobre la Rambla del Albujón, donde se cortará brevemente el tráfico para la lectura del manifiesto.

"La narrativa sobre el acuífero es incompleta y engañosa", señala Albaladejo

Los organizadores critican al Gobierno regional por su "sumisión a los lobbies" y por no ejecutar la Ley 3/2020 ni aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, mientras avanza un decreto-ley que facilita la presión de la agroindustria. Albaladejo subraya que la narrativa oficial que responsabiliza solo al acuífero es "incompleta y engañosa", y explica que vaciar el acuífero no sirve si se mantiene el regadío intensivo: "Si llenas un depósito por un lado mientras lo vacías por otro, nunca se vacía", señala.

Incineradora de residuos sanitarios

El manifiesto que se leerá en la marcha también alerta sobre las "nuevas amenazas" que afectan al Mar Menor: una planta incineradora de residuos sanitarios proyectada en Los Alcázares y plantas de biogás en El Mirador y Los Camachos. "En una zona inundable, una instalación así es un riesgo descomunal. ¿Dónde acabarían esos residuos en una riada?", advierte Albaladejo. Sobre las plantas de biogás, recuerda que estas deberían ser implementadas por cada macrogranja para alcanzar impacto cero, pero el proyecto actual traslada el riesgo al conjunto de la población y al ecosistema, además de generar malos olores y contaminación de suelo y aire. La presidenta asegura que, de avanzar estos proyectos, la asociación no descarta emprender acciones legales.

Amarme reclama además moratoria urbanística, mayor vigilancia de la navegación en verano y el cumplimiento estricto de la personalidad jurídica del Mar Menor, la Ley 19/2022, que prohíbe autorizar actividades que supongan un perjuicio para el ecosistema.