Un paté y otras novedades navideñas de Mercadona en la Región de Murcia

Mercadona se prepara un año más para sorprender a sus clientes en Navidad con un surtido de charcutería que recupera éxitos de años anteriores, especiales en estas fechas, e incorpora novedades que afectan a sus tiendas de la Región de Murcia.

En concreto, la compañía recupera en toda España los Bocaditos de Papaya; la Tabla de Delicias de Queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los Caprichos de Manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la Crema de Queso Brie con Trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y/o picos; el Chorizo y el Salchichón Ibéricos; el Paté Ibérico con Trufas, de sabor intenso y textura suave; el Paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de Oporto que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la Mousse de Pato a la Pimienta Verde, de textura ligera y untable; y la Tabla de Patés de Pato, con un surtido de 5 sabores diferentes.

A todo ello se suman novedades en quesos, disponibles desde hoy en los supermercados de la compañía y que no pueden faltar en estas fechas. Destaca el Queso Curado Jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde; está presente en todas las tiendas salvo en Canarias, donde Mercadona ofrece un Queso Curado con Mojo Picón elaborado también con leche pasteurizada de oveja.

En las tiendas de la Región de Murcia la compañía también ofrecerá este año también como novedad Paté campaña relleno con foie de pato.

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos productos con la máxima calidad y a un precio imbatible, como la media pieza de Queso Viejo Intenso, la pieza entera de Queso Viejo y los Jamones y Paletas de Bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.