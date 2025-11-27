¿Oposiciones que nacen "obsoletas"? UGT alerta de que las pruebas de Sanidad, Educación y Administración de la Comunidad deben "rehacerse"

Tras cerrar este jueves el acuerdo estatal entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para elevar el sueldo de casi 80.000 funcionarios de la Región de Murcia y del resto del país y que contempla la eliminación de la tasa de reposición, UGT en la Región de Murcia quiere reunirse de forma urgente a través de las mesas sectoriales con el Gobierno murciano de Fernando López Miras "para revisar y modificar" las Ofertas de Empleo Público (OPE) que el Ejecutivo regional quiere llevar a la Mesa General de Función Pública el próximo 2 de diciembre" porque, advierten, "quedan obsoletas".

El sindicato apunta que se verían afectadas las OPE de Sanidad, Educación y Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma, donde hasta ahora, cuando un funcionario se jubilaba, renunciaba o se marchaba, la Administración -atada de pies y manos para cubrir de forma automática ese puesto- empleaba la tasa de reposición, por la que fijaba un porcentaje máximo de esas vacantes que podían ser repuestas.

Eso implicaba que muchas plazas quedaban vacantes o se sustituían con personal temporal, lo que limitaba la plantilla estructural de funcionarios.

En el acuerdo anunciado este jueves, el Ejecutivo y el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López se comprometen a eliminar esa tasa de reposición de forma progresiva, lo que permitiría que la administración reforzase las plantillas mediante nuevas contrataciones, sin estar limitada por ese cupo de reposiciones. Así, se podría reducir la contratación de empleados temporales y aumentar el personal fijo.

"Se perdería un año entero"

Ante esta reciente decisión, las OPE anunciadas por la Comunidad "no reflejan las necesidades reales y estructurales de personal" de los distintos sectores de la Administración regional, ya que la eliminación de la tasa de reposición "permite ahora elaborar una oferta que responda verdaderamente a las carencias actuales y garantice plantillas suficientes y estables".

"Las OPE deben garantizar plantillas suficientes y estables" Antonio Martínez Peñaranda — Secretario general de UGT Servicios Públicos en la Región

Así lo señaló el secretario general de UGT Servicios Públicos en la Región, Antonio Martínez Peñaranda, que alerta de que "mantener la propuesta actual supondría perder un año entero, retrasando la cobertura adecuada de los servicios públicos", por lo que insta a la Comunidad a aprovechar esta oportunidad y adaptar la oferta a la nueva realidad normativa.

Por último, el responsable regional de UGT Servicios Públicos recalca que el Ejecutivo "ya no tiene excusas" y avisa que, si la Administración mantiene sin cambios la oferta prevista, UGT votará en contra, al tiempo que recuerda que será el propio Gobierno "el responsable de que la calidad de los servicios públicos regionales no alcance los estándares que merece la ciudadanía de la Región de Murcia".