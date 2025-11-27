Indignación en la Región por el voto del PSOE en Europa a favor del acuerdo con Marruecos

La bronca política por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos ha escalado en la Región de Murcia tras la ajustadísima votación celebrada en el Parlamento Europeo, donde la objeción presentada por el Partido Popular Europeo fracasó por un solo voto. El hecho ha desatado una fuerte indignación en el Gobierno murciano y en el PP, que acusan al PSOE regional de “traicionar” nuevamente al sector primario. La tensión se suma al malestar que ya existía por el voto socialista en contra del blindaje del Trasvase Tajo-Segura en el Congreso, un asunto que el Ejecutivo autonómico considera otro agravio a los intereses murcianos.

La eurodiputada popular Maravillas Abadía criticó que se permita etiquetar como procedentes de regiones marroquíes productos cultivados en el Sáhara Occidental, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige indicar el país de origen. A su juicio, la decisión supone "una bofetada al campo español" y refleja que los socialistas (Nueve eurodiputados votaron en contra de la propuesta del PP) se han "desmarcado vergonzosamente" de las posiciones de su grupo político para alinearse con "los intereses de Pedro Sánchez". Abadía subrayó que la votación tuvo consecuencias directas sobre cultivos estratégicos en la Región de Murcia, como el tomate, y lamentó la ausencia del eurodiputado murciano del PSOE, Marcos Ros, "incomprensible en una votación de este calado". Abadía puntualizó que "este acuerdo tiene que ser ratificado en los próximos meses por el Parlamento Europeo, y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre su legalidad". "Los consumidores deben saber de dónde vienen los productos que consumimos, porque en Europa a nosotros nos exigen unas normas de trazabilidad de todos nuestros productos", añadió.

El presidente regional, Fernando López Miras, mostró un tono aún más contundente y recordó que "ayer se votó en el Parlamento Europeo algo fundamental para nuestros agricultores, para nuestros productores y para nuestros exportadores", en referencia al veto al acuerdo comercial entre la UE y Marruecos. Según detalló, lo que estaba en juego era "una objeción contra el acuerdo entre España y Marruecos para que no se ocultase el origen de productos que exporta Marruecos desde el Sáhara", una cuestión que, a su juicio, afecta directamente a la transparencia del mercado. Destacó que la iniciativa "no salió adelante por un solo voto" y lamentó que "hubo un eurodiputado de Murcia que no votó. Un diputado del Partido Socialista de la Región de Murcia”. López Miras añadió que “cuando se hace de la anomalía la norma, el sistema empieza a degradarse".

La eurodiputada popular Maravillas Abadía en el Parlamento Europeo / PP

Desde el Ejecutivo autonómico, el portavoz Marcos Ortuño reforzó la postura regional, advirtiendo de que Murcia "no aceptará que se rebajen las garantías del mercado europeo ni que se distorsione la competencia mediante sistemas de certificación sin supervisión comunitaria". Reclamó además que la Comisión Europea active "cláusulas espejo, salvaguardas y controles fronterizos rigurosos" para evitar escenarios de desventaja para los productores del sureste peninsular.

El sector se suma a la recriminación

El sector agrario y exportador también ha reaccionado con inquietud. Proexport (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia) expresó su "profunda preocupación" por la aprobación del reglamento y alertó de que introduce "una excepción sin precedentes" en el comercio agroalimentario europeo. La asociación subraya que la normativa permitirá el uso de denominaciones regionales marroquíes como 'Dajla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra' en lugar de la mención al Sáhara Occidental, lo que, en su opinión, puede inducir a confusión al consumidor y contraviene la jurisprudencia comunitaria.

Además, Proexport destacó igualmente que la objeción no prosperó "por un único voto que correspondía al grupo socialista", apuntando así al PSOE como actor determinante en el resultado final. La organización criticó que Marruecos pueda emitir certificados de conformidad sin supervisión europea, lo que considera “una cesión injustificada de competencias” que reduce las garantías del sistema. Anunció, además, que seguirá defendiendo en Bruselas el cumplimiento estricto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

El malestar acumulado por este episodio se suma al choque político permanente entre PP y PSOE en torno al Trasvase Tajo-Segura, un asunto que el Gobierno regional ha vuelto a situar como ejemplo de “decisiones perjudiciales” para la Región de Murcia por parte de los socialistas. La suma de agravios alimenta un clima político ya tensionado por el impacto de los costes de producción, las exigencias regulatorias europeas y la competencia de países terceros.

Mientras tanto, el PSOE de la Región de Murcia mantiene silencio. Esta Redacción ha solicitado una valoración oficial al partido y ha contactado directamente con el eurodiputado Marcos Ros para conocer su posición sobre la votación.