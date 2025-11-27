La presión política aumenta sobre Pedreño y López Miras por el incendio del Hospital Santa Lucía

Un día después del incendio en el Hospital Santa Lucía, la presión política va en aumento y el Partido Socialista exige a López Miras que "asuma responsabilidades políticas por poner en riesgo la vida de los pacientes y del personal sanitario del Santa Lucía por su inacción". Su portavoz parlamentaria, Carmina Fernández, recordó que "es la segunda vez que ocurre" este incidente, puesto que en 2015 el hospital ya sufrió otro incendio.

"El gobierno de López Miras ha cometido una grave negligencia. Además, ni siquiera sonó la alarma antiincendios", agregó.

Por su parte, Podemos ha pasado de apuntar a la responsabilidad del consejero de Salud, Juan José Pedreño, a pedir directamente su dimisión y la del presidente López Miras por "ocultar durante años" el riesgo de incendio.

Es tan grave o más que lo de Mazón en Valencia María Marín — Portavoz Podemos RM

"Se han dedicado a ocultar durante años a la ciudadanía que los paneles que revisten la fachada del Santa Lucía son paneles Larsen PE, el mismo material altamente inflamable que ardió en el bloque de Campanar, donde murieron 10 personas, o en la Torre Grenfell de Londres, donde hubo 72 fallecidos", afirmó la portavoz morada en la Región, María Marín, que hacía referencia al informe del CSIC que así lo indicaba, un dato que el Ejecutivo regional "ha intentado esconder".

Para ella, la situación es "lo suficientemente grave" como para que "los dos dimitan y no vuelvan a ocupar un cargo público nunca más". "Es tan grave o más que lo de Mazón en Valencia", añadió.

Ortuño: "Tenemos que esperar"

El Gobierno regional no tomará medidas ni llevará a cabo las actuacones necesarias para reforzar la seguridad de los pacientes y el personal sanitario del hospital Santa Lucía de Cartagena hasta que no concluyan las indagaciones y los informes policiales sobre las causas del que originaron el incendio, así como se conozcan las conclusiones del informe integral solicitado por el propio Ejecutivo. "Tenemos que esperar", señaló este jueves Marcos Ortuño.

Marcos Ortuño durante la rueda de prensa de este jueves. / J. F. C.

El portavoz del Gobierno autonómico puso de manifiesto que las actuaciones que se desarrollen se harán "porque así se determine en un informe técnico, no porque lo pida un grupo político", en referencia a la moción de Podemos aprobada en la Asamblea en el mes de febrero por la que se pedía al Ejecutivo de Fernando López Miras que averiguara si los materiales de la fachada del centro hospitalario es ignífugo y que lo cambiara, en caso de no serlo —como parece que es—.

El portavoz reiteró que todos los edificios de la administración autonómica "cumplen la normativa" y "la legalidad", puesto que "todos están sometidos a inspecciones periódicas para garantizar que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias".

Tras conocerse que una colilla mal apagada pudo estar detrás del incendio, y preguntado por el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los entornos de los hospitales de la Región, como así lo reconocen trabajadores sanitarios y expertos de la Policía Nacional, Ortuño recordó que ayer mismo se lanzó una campaña, "precisamente para recordar algo que es evidente: que no se puede fumar en centros sanitarios".