Iberdrola apoya la X edición de Murcia en Marcha Contra el Cáncer

Iberdrola ha apoyado un año más, y ya van diez ediciones, ‘Murcia en Marcha Contra el Cáncer’. La ciudad de Murcia ha vivido una nueva demostración de solidaridad de este evento organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Murcia y patrocinado por Iberdrola. Más de 5.400 personas participaron el pasado 9 de noviembre en esta cita deportiva y solidaria, batiendo el récord de asistencia en todas las categorías y consolidando esta marcha solidaria como una de las multitudinaria de la Región de Murcia.

Al acto asistieron diversas autoridades regionales y locales, entre ellas Juan José Pedreño, consejero de Salud del Gobierno de la Región de Murcia; Pilar Torres, concejal de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia; Francisco Lucas Ayala, delegado del Gobierno en la Región de Murcia; Miguel Ángel Cerdán, delegado Institucional de Iberdrola en la Región de Murcia; Eduardo González, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia; y Andrea Pérez, investigadora beneficiaria de la ayuda. Todos ellos, han formado parte de la gran marea verde esperanza que ha recorrido las calles de la capital murciana demostrando el compromiso de la ciudad en la lucha contra esta enfermedad.

Al acto asistieron diversas autoridades regionales y locales. / Iberdrola

La prueba comenzó a las 9.30 horas desde el Puente de Hierro, junto a Ronda Garay, con la prueba infantil, donde más de 100 niños corrieron 400 metros, llevándose un obsequio por ello. A continuación, la prueba continuó con distintas modalidades de participación: carreras de 5 y 10 kilómetros, además de la tradicional marcha solidaria de 5 kilómetros. Desde primera hora de la mañana, el ambiente solidario se hizo notar junto a la emoción de miles de personas que sumaron sus pasos y zancadas para apoyar la investigación en cáncer.

Toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente al proyecto de investigación de Andrea Pérez, investigadora predoctoral de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), centrado en evaluar el uso de bacterias modificadas genéticamente como potencial tratamiento contra el cáncer. Esta ayuda, concedida por la Asociación Española Contra el Cáncer, cuenta con una dotación de 92.300 euros distribuidos en tres años.

Murcia vivió una nueva demostración de solidaridad. / Iberdrola

La investigadora ha explicado que su proyecto busca «convertir bacterias comunes en auténticos caballos de Troya microscópicos que enseñen al sistema inmunitario a detectar y atacar las células tumorales». El objetivo, según la científica, es explorar nuevas estrategias de inmunoterapia que puedan mejorar la respuesta del cuerpo frente al cáncer. «Cada paso de hoy es también un paso hacia el futuro de la ciencia», ha afirmado.

Apoyo de Iberdrola

Por décimo año consecutivo, Iberdrola ha sido el patrocinador principal de la ‘Murcia en Marcha Contra el Cáncer’. Su implicación forma parte del acuerdo de colaboración que mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer desde 2015, orientado tanto a impulsar la investigación oncológica como a fomentar la sensibilización social sobre la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer.

Desde primera hora, el ambiente solidario se hizo notar. / Iberdrola

Entre las iniciativas más destacadas del acuerdo se encuentra el programa ‘Juntos contra el cáncer’, mediante el cual la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la Asociación duplicando las donaciones que realizan a través de su factura de luz o gas. Gracias a este compromiso, Iberdrola se ha consolidado como el principal colaborador privado de la Asociación Española Contra el Cáncer.