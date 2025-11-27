La gripe entra en fase epidémica y crece en la Región un 74% en la última semana

La gripe ha llegado este año con fuerza y ya se ha iniciado la fase epidémica, según los datos recogidos por el boletín epidemiológico publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III, que muestra un adelanto de la llegada del virus respecto a la temporada anterior, ante lo que los expertos advierten de un comportamiento "atípico" del mismo.

En la última semana se ha constatado un repunte de contagios en los centros de salud, alcanzándose una incidencia de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado.

En la Región de Murcia las cifras aún están por debajo de la media nacional, pero en la última semana analizada se detecta un crecimiento de los casos de gripe del 74,3% en la Comunidad, muy por encima del incremento que registran otros virus respiratorios, según el último informe de la Red Centinela del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana, correspondiente a la semana 47, que va del 17 al 23 de noviembre. Así, la incidencia acumulada de gripe en la Región de Murcia es en estos momentos de 23,4 casos por 100.000 habitantes.

A nivel global, las infecciones respiratorias agudas (IRA) han aumentado esta última semana en la Comunidad de Murcia un 8% respecto a la semana anterior, hasta alcanzar los 9.868 casos acumulados. En concreto, los casos de gripe en la Región han aumentado un 74,3% y un 10,5% crecen los de bronquiolitis, mientras que el coronavirus se desploma y cae un 36,4% respecto a la semana anterior.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) advierte de que los datos indican un adelanto de aproximadamente un mes en el inicio de la actividad gripal.

El portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas, José María Molero, recuerda además que hay una variante más transmisible del virus H3N2, el subclado K, que lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la UE, lo que "hace lógico pensar que pueda llegar a España".

Salud abre la vacunación a toda la población

La Consejería de Salud ha dado el paso de abrir la vacunación a toda la población a partir del próximo lunes, 1 de diciembre. Así, la población general podrá vacunarse de la gripe en su centro de salud o punto de vacunación habitual, para lo cual desde este jueves se puede solicitar la cita previa en la aplicación y la web de Murciasalud, así como de manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria, consultorios o puntos de vacunación habituales.