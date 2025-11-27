En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional

El Pleno de la Cámara de la Asamblea Regional celebra este jueves un nuevo Pleno en el que está previsto debatir diversas mociones como la reconstrucción y adecuación del sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña, el convenio de transporte de mercancías por carretera y la plantilla de personal del Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Pleno de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la eunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: