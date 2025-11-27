Política
En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional
Los diputados debatirán mociones como la adecuación del sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña o el convenio de transporte de mercancías por carretera
El Pleno de la Cámara de la Asamblea Regional celebra este jueves un nuevo Pleno en el que está previsto debatir diversas mociones como la reconstrucción y adecuación del sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña, el convenio de transporte de mercancías por carretera y la plantilla de personal del Servicio de Empleo y Formación (SEF).
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la eunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Pregunta Oral en Pleno sobre impulso, a través de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral de la Región de Murcia, para la renovación del convenio colectivo de transporte de mercanías por carretera, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre refuerzo urgente de las plantillas de personal del Servicio de Empleo y Formación (SEF), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre cómo va a mejorar el proyecto piloto “SEF+Cerca” el acceso a los Servicios de Empleo y Formación, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre evolución del sector del Turismo en el municipio de Cartagena (POPL-0587), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre estrategias para asegurar el acceso a la cultura en los municipios pequeños y zonas rurales , formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre récord de afiliación turística en octubre, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre la no creación del Consejo Asesor Regional de Patrimonio Cultural, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre motivo por el que la bandera de España en el Museo Arqueológico de Murcia está colocada de forma inadecuada en la verja exterior del edificio, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre actuaciones previstas para la reconstrucción y adecuación del sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre nuevas ayudas para modernizar las infraestructuras turísticas municipales, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre 26,5 millones que el Gobierno de España ha transferido a la Región para el bono al alquiler joven, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre ayudas al alquiler para jóvenes concedidas y denegadas, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas puestas en marcha para cumplir el techo de gasto, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre exclusión de la agricultura de regadío, fruta de hueso, cítrico y almendro de secano de ayudas del Fondo de Contingencia para agricultores afectados por causas meteorológicas adversas, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre efecto de la sentencia del caso Novo Carthago en nuestros espacios naturales protegidos, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre falta de compromiso del Gobierno de la Nación con el Plan de Corresponsables, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre el número de menores extranjeras no acompañadas, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas para preservar la seguridad de las mujeres ante los fallos de las pulseras antimaltrato, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas puestas en marcha contra agresiones a sanitarios, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre con qué fuentes de financiación ha contado la implantación y gratuidad de nuevas plazas del primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años de los últimos cursos, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas adoptadas para el fomento de una educación en igualdad y contra la violencia de género en los centros educativos de la Región, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre existencia de adoctrinamiento ideológico en los libros de texto de la Región de Murcia sobre el Mar Menor, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre razón por la que el Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides de Cartagena no pertenece a la Red de Centros de Excelencia Nacional de Formación Profesional, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre ayudas directas a agricultores y ganaderos por la sequía formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre las razones del incumplimiento de la MOCP-0318 relativa a la incorporación de ATE en centros de alumnado con NEE, publicada en el BOAR n.º 57, de 5 de noviembre de 2024, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Interpelación en Pleno sobre la no publicación desde 2021 de ningún Plan Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo ni los informes anuales de seguimiento tal y como le exige el artículo 9 de la Ley 12/2007, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre la no aplicación de las consecuencias contempladas en la legislación para centros sanitarios que operan sin autorización sanitaria exigida, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
- Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere