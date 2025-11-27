El Gobierno regional otorga más de medio millón de euros para rehabilitar el patrimonio cultural

El Consejo de Gobierno ha otorgado ayudas para conservar y rehabilitar el patrimonio cultural de la Región de Murcia. "Concedemos estas subvenciones —de 548.748 euros— a ayuntamientos y entidades de Murcia, Cartagena, Torre Pacheco, Moratalla y Blanca", explicó el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

Esto va a permitir que, en el caso de Moratalla, se acometan las obras de consolidación y estabilización del castillo, uno de los enclaves patrimoniales más significativos del Noroeste que data del siglo IX. En Blanca, se llevarán a cabo obras para la rehabilitación de la noria de Miguelico Núñez, un elemento singular del Valle de Ricote, muy próximo al casco urbano. En Torre Pacheco, se actuará en el molino de viento del Pasico, construido en 1844 y uno de los bienes patrimoniales más representativos de la zona. "Estos molinos, como saben, son parte fundamental del paisaje rural y de nuestra identidad", añadió Ortuño.

También se beneficiará de las ayudas la cofradía marraja de Cartagena para rehabilitar las fachadas de su sede, un edificio situado dentro del conjunto histórico de la ciudad y considerado un "valioso ejemplo de la arquitectura cartagenera de inicio del siglo XX". Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones para mejorar el atrio de la iglesia de Santa Clara la Real, en Murcia, declarada bien de interés cultural en 1981. Por último, el obispado de Cartagena podrá reparar las cubiertas de la nave lateral de la iglesia de San Bartolomé, en el centro histórico de Murcia.

En total, a lo largo de este año, el Gobierno regional ha invertido cerca de dos millones de euros en restauración y conservación del patrimonio histórico y cultural en la Región.

Oferta de empleo público del SMS

En el área de salud, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de rehabilitación del edificio de Salud Pública de Cartagena, que contarán con un presupuesto de 2 millones de euros. El inmueble de tres plantas y más de 2600 metros cuadrados alberga servicios administrativos y el laboratorio integrado de salud pública. "La rehabilitación permitirá ampliar la capacidad de prestación de servicios y de la inspección de servicios sanitarios en Cartagena, modernizar instalaciones y mejorar la eficiencia energética del edificio", añadió el portavoz.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial de sanidad que regula las bases para la convocatoria de plazas derivadas de las ofertas de empleo público del Servicio Murciano de Salud (SMS). Son cerca de 2000 plazas para dotar de estabilidad tanto a los profesionales sanitarios como al servicio. "En concreto, más de 1500 plazas de turno libre y 442 de promoción interna. En total, 72 convocatorias para reforzar la estabilidad laboral y la cobertura de plazas en el sistema sanitario regional", matizó el portavoz. De esa 2000 plazas, casi 600, son para facultativos especialistas entre los que destacan médicos de urgencias, psiquiatras, radiólogos o traumatólogos entre otros. Además, se convocarán más de 460 plazas de Enfermería y cerca de 300 para técnicos, auxiliares sanitarios y auxiliares de enfermería.

124 nuevas plazas para centros de día y residencias para mayores

Dentro del ámbito de Política Social, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar más de 5 millones de euros para crear 124 nuevas plazas en centros de día y residencias para personas mayores, que se suman así a las casi 7.000 existentes. Desde el Gobierno regional destacan que, en los dos últimos años, se han creado más de 320 plazas residenciales nuevas con una inversión cercana a los 6 millones de euros.

También en esta área se ha autorizado un convenio con el Cermi para la prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad. Estas acciones están dirigidas específicamente a niñas y mujeres con discapacidad. "La Consejería aportará 20.000 euros para acciones que combinan sensibilización, formación y acompañamiento adaptadas a distintos tipos de discapacidad", informó el portavoz.

Asimismo, se han ampliado los convenios con los ayuntamientos de Archena y Lorca para incorporar más de 10.000 nuevas sesiones de Atención Temprana. En Lorca se darán casi 6.500 sesiones y en Archena, más de 3.500. El Ejecutivo recuerda que este servicio tiene carácter universal y gratuito desde la aprobación de la Ley Regional de 2021 y actualmente atiende a más de 5.500 menores en 62 centros, con un presupuesto anual superior a los 25 millones de euros.