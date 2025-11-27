De chicharrones a 'Recao': las 6 tortas más típicas de la Navidad en la Región de Murcia

La Navidad en Murcia ya está en marcha y solo hace falta pasear por el centro de la ciudad para darse cuenta: calles iluminadas, escaparates llenos de adornos, plazas engalanadas y una programación cultural que se multiplica en estos días.

Otra señal quizá más elocuente que cualquier alumbrado es el olor que ya sale de las pastelerías y hornos tradicionales repartidos por toda la Región. Un aroma a anís, almendra, canela o manteca que confirma, sin necesidad de calendario, que ya estamos en la época favorita de los más golosos.

Murcia presume de una larguísima tradición confitera, marcada por el uso de ingredientes locales como el aceite de oliva, la almendra, la harina, el boniato o la manteca de cerdo.

Muchos de estos dulces se asocian directamente a fechas señaladas del calendario, especialmente a la Navidad y a la Pascua, momentos en los que históricamente se intensificaba el trabajo en los hornos, tanto en la ciudad como en las pedanías y zonas de huerta.

En este universo dulce destacan los cordiales, los mantecados, los rollos de anís, los pastelillos de cabello de ángel, los almendrados o los polvorones.

Pero hay un grupo que, año tras año, se mantiene firme en la mesa murciana: las tortas tradicionales.

La torta de chicharrones

Su base combina ingredientes sencillos y contundentes: agua, levadura fresca, harina de fuerza, una pizca de sal, manteca de cerdo, azúcar, chicharrones y canela.

La masa se deja reposar, se integra poco a poco la manteca y el azúcar, se estira y se hornea hasta quedar dorada por fuera y crujiente en superficie.

La torta de recao

Considerada una de las elaboraciones más antiguas dentro de la repostería navideña murciana, la torta de recao destaca por la presencia de la almendra molida, el aceite de oliva, el anís seco, el zumo de naranja, el azúcar y la raspadura de limón. A ello se le suma el bicarbonato, que ayuda a dar esa textura característica.

En su preparación tradicional el aceite se vierte caliente sobre la harina y espués se añaden todos los ingredientes, se amasa, se moldea y se introduce en el horno, preferiblemente de leña. Una vez cocida, se corona con miel y almendra picada.

La torta de pascua

Aunque su nombre apunte a otra festividad, la torta de Pascua también tiene una presencia constante en la Navidad murciana. Su sabor se define por la combinación del anís y el zumo de naranja.

La receta tradicional incorpora grandes cantidades de harina, azúcar, avellana y almendra molidas, aceite, corteza de limón, grano de anís, levadura y anís seco. Tras mezclarlo todo la masa reposa durante varias horas antes de dar forma a las tortas, que se decoran con almendras partidas, piñones y azúcar antes de entrar al horno.

La torta de mosto de Moratalla

En las comarcas de tradición vitivinícola la elaboración de dulces también ha estado ligada a la vendimia. De ahí nacen las tortas de mosto, una receta que se mantiene en lugares como Moratalla.

Su preparación incluye mosto de uva, aceite de oliva, azúcar, boniato cocido y hecho puré, levadura prensada y una masa de “creciente”, además de harina. Tras el levado, la masa se estira en tortas finas, se unta con huevo, se espolvorea con azúcar y se hornea hasta dorar.

La torta de naranja

Presente en muchas de las referencias tradicionales recogidas en la huerta murciana, esta torta se caracteriza por el uso del zumo y, en algunos casos, de la corteza de naranja.

Su aroma cítrico la convierte en una de las variantes más reconocibles y asociadas al invierno. Forma parte del abanico de tortas que se elaboran en Navidad y Pascua junto a los pastelillos, rollos y mantecados.

La torta de almendra

La almendra es la reina de la repostería murciana. De ella nacen cordiales, almendrados, nevaditos y, por supuesto, tortas de almendra. Esta variedad aparece tanto en obradores tradicionales como en conventos, donde se elaboran recetas que mezclan almendra, azúcar, harina y aceite, herederas de una tradición con claras influencias árabes y cristianas.

En lugares como el Convento de Las Antonias, por ejemplo, se siguen preparando tortas de almendra junto a otras especialidades navideñas, manteniendo vivo un legado que pasa de generación en generación.