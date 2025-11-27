Dimisión o tribunales: las dos salidas que el PSOE da a García Montoro

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional adelantaba el viernes de la semana pasada su intención de llevar al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, a los tribunales si no dice "en qué se ha gastado el dinero del alquiler joven" y este jueves, en sesión de control, se lo dijo a la cara.

"Explique dónde están los fondos del bono y dimita o lo llevaremos a los tribunales", le dijo el diputado socialista Miguel Ortega durante su intervención. Hace dos semanas, el Sindicato de Vivienda de Murcia denunciaba la denegación masiva de solicitudes para esta ayuda estatal por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, encargada de gestionarla, alegando "falta de crédito presupuestario" y a pesar de que, desde 2022, el Gobierno de España ha enviado 27 millones a la Región de Murcia y de que este año va a enviar otros 9 millones, sumando, en total, 32 millones de euros.

"Han utilizado el dinero que mandaba el Gobierno de España para la vivienda en chanchullos que destaparemos" Miguel Ortega — Diputado PSOE Asamblea

"Son ustedes nefastos. No gestionan nada, pero es que encima lo que les viene del Gobierno de España lo intentan convertir en un problema político para la gente", declaró Ortega, que acusó al Gobierno autonómico de haber "prometido ayudas que no existen" y de haber "utilizado el dinero que mandaba el Gobierno de España para chanchullos" que, según dijo, ya destaparán.

Al consejero aún le quedaba por recibir el golpe de la portavoz de Podemos-IU en la Cámara, María Marín. "Centenares de jóvenes han recibido una carta informándoles de que estas ayudas eran una pura mentira. La mayoría de los jóvenes no han visto un euro. Esto es su gobierno y esto es el señor López Miras: una pura estafa", le dijo a García Montoro, al tiempo que le acusó de haber "jugado con los proyectos, las ilusiones y la vida de muchísimos jóvenes que cumplían de sobra los requisitos, jóvenes a los que se dijo que todo estaba en orden, que se metieran en una vivienda y que ahora se sienten totalmente estafados".

García Montoro echó la culpa del "fracaso" del bono alquiler joven al diseño y requisitos del Gobierno central

Desde Podemos-IU le indicaron que la solución pasa por ampliar el crédito de la convocatoria para pagar a todos los que cumplían los requisitos. "Los jóvenes no quieren otra convocatoria para que después les vuelva a pasar lo mismo, que ustedes les engañen", le trasladó.

García Montoro echó la culpa del "fracaso" del bono alquiler joven al diseño del Gobierno central. "Se solicitó al Ministerio por nuestra parte, sin ningún éxito, que se introdujeran cambios en los requisitos y mejoras en la tramitación", aseguró, subrayando que, "hasta la fecha, la Comunidad ha concedido todas las ayudas que cumplían con todos los requisitos establecidos, que en total suman un importe de 9,3 millones de euros". De este total reconocido, ya se han abonado todas las ayudas que han presentado la justificación completa, alcanzando los 7,8 millones de euros, que representa el 84% de las solicitudes de ayuda.

María Marín muestra al consejero una noticia sobre la ayuda al alquiler. / Iván J. Urquízar

El titular de Fomento aseguró que desde el Ejecutivo Regional se exploraron "todas las vías posibles para atender las solicitudes de ayuda al alquiler". Incluso, se solicitó al Ministerio de Vivienda "en distintas comisiones multilaterales y conferencias sectoriales la autorización para poder redotar esta línea de ayudas utilizando los remanentes del bono alquiler joven, pero no lo permitieron", explicó.

El consejero indicó que, "ante esta situación de indefensión", el Gobierno regional va a redotar esta línea con fondos propios con 2 millones de euros "para que los jóvenes que han quedado fuera de esta ayuda puedan seguir optando a la misma".

García Montoro culpa a las políticas socialistas de la aparición de "cincuenta nuevas ocupaciones ilegales cada día"

Aprovechó para criticar las actuales políticas del Gobierno socialista en materia de vivienda, que, en su opinión, "han provocado fuertes incrementos en el precio del alquiler, una grave caída de la oferta disponible y la aparición nada menos que de cincuenta nuevas ocupaciones ilegales cada día".

Desde el Ejecutivo murciano creen que "el Gobierno central ha optado por hacer oposición a las comunidades autónomas, privándolas del diálogo y el consenso, y lo hizo al no admitir las mejoras propuestas por el Ejecutivo Regional en las bases del bono alquiler joven y ahora lo repite con el borrador del plan estatal de vivienda". Para García Montoro, "esto demuestra que lo prioritario para el PSOE no es la vivienda, sino hacer política con ella", y puso como ejemplo su voto en contra del Decreto-ley de Vivienda Asequible de la Región.