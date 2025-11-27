No es cuestión de moda: el agricultor mediterráneo exige tecnología útil desde el primer día

Agricultura digital en el Mediterráneo: precisión, conectividad y apoyo técnico

El campo mediterráneo está afrontando una transformación determinante. La digitalización y la automatización han llegado a cultivos como el olivar, el almendro, la viña o los cítricos, permitiendo trabajar con más eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad. En este camino, fabricantes como John Deere y concesionarios especializados como Avanterra han adquirido un papel clave en la adopción tecnológica.

Esta evolución se sustenta principalmente en dos herramientas que ya están redefiniendo el día a día agrícola: el autoguiado de alta precisión mediante señal SF-RTK y la conectividad integral con JDLink y Operations Center.

Un 5090GF trabajando en un cultivo leñoso mediterráneo equipado con soluciones de agricultura de precisión / Avanterra

Autoguiado milimétrico para trabajar con mayor seguridad

La tecnología SF-RTK aporta una precisión de hasta 2,5 centímetros sin estaciones base adicionales, incluso en trabajos nocturnos, con polvo o en parcelas con sombra. En cultivos en hileras, esa exactitud supone un salto operativo evidente.

En los cultivos mediterráneos, donde la variabilidad manda, la precisión que ofrece SF-RTK es una revolución. El agricultor gana tiempo, seguridad y control Jesús Arroyo — Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión de John Deere Ibérica

En olivares superintensivos reduce solapes y compactación. En viñedos mecanizados mantiene la línea sin desviaciones, lo que disminuye errores, costes y desgaste.

El dato como herramienta estratégica de gestión agrícola

La verdadera transformación llega cuando las máquinas transmiten información útil en tiempo real. JDLink permite seguir consumos, posiciones, alertas e incidencias, mientras Operations Center organiza y analiza esos datos para tomar decisiones más rápidas y eficientes.

“El valor no está solo en la precisión, sino en que toda la explotación esté conectada. Cada labor se convierte en un dato útil para decidir mejor”, añade Jesús Arroyo.

En un escenario de sostenibilidad, regulación y exigencia económica, disponer de información estructurada es una ventaja competitiva tangible.

La experiencia en cabina muestra cómo el autoguiado facilita el trabajo diario del operador / Avanterra

Soluciones adaptadas a las condiciones del arco mediterráneo

Parcelas pequeñas, pendientes, sequía y marcos de plantación diversos definen buena parte del Mediterráneo, lo que exige tecnología ajustada a la realidad del agricultor.

El agricultor mediterráneo no busca tecnología por moda. Quiere soluciones que le funcionen desde el primer día. Nuestro trabajo es adaptar cada sistema al cultivo, al terreno y al nivel del operador Pablo Bielsa Quiles — Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión en Avanterra Tech

Menos pasadas significa menos combustible. Más precisión implica menor gasto en fitosanitarios. El registro automático facilita el cumplimiento documental y la planificación ahorra tiempo, esfuerzo y costes.

La implantación tecnológica requiere acompañamiento técnico especializado desde el concesionario / Avanterra

La digitalización se hace real en el concesionario

La innovación no depende solo del tractor o del implemento. La clave está en la instalación, la configuración y el acompañamiento posterior. De ahí la importancia de distribuidores especializados capaces de formar, calibrar, ajustar y resolver dudas en campo.

El caso de la creadora agrícola Agropauli y su John Deere 5090GF demuestra que incluso modelos de generaciones anteriores pueden integrarse en un ecosistema digital completo y plenamente operativo.

Un ecosistema agrícola donde todas las máquinas se conectan

La agricultura del futuro funcionará como una red colaborativa. El ecosistema John Deere permite que tractores, implementos electrónicos o atomizadores compartan información para trabajar de forma coordinada y eficiente.

Essentials, la vía sencilla para entrar en la agricultura conectada

John Deere ha desarrollado los paquetes Essentials, kits modulares que permiten instalar autoguiado SF-RTK y JDLink en tractores antiguos o de otras marcas. Están pensados para explotaciones pequeñas y medianas, agricultores sin experiencia tecnológica y fincas que buscan control, trazabilidad y eficiencia.

Son kits diseñados para:

Explotaciones que buscan trazabilidad y control

Explotaciones pequeñas y medianas

Fincas con maquinaria diversa

Agricultores que nunca han usado autoguiado

Un futuro agrícola lleno de oportunidades digitales

Sensores de suelo, IA aplicada al riego, modelos predictivos, dosis variable o integración meteorológica apuntan a la próxima fase de la agricultura mediterránea.

Arroyo resume que la digitalización es clave para garantizar rentabilidad y sostenibilidad, y que su compromiso es acompañar al agricultor con un ecosistema conectado y adaptable.

La transformación ya está en marcha. Hoy, más que del tamaño de la explotación o del cultivo, depende de la voluntad de aprovechar la tecnología disponible.