Vox se convierte en un paria parlamentario por sus iniciativas antiinmigración

Nuevo Pleno de la Asamblea Regional y nueva moción de Vox antiinmigración. Esta vez, y como adelantó La Opinión, la iniciativa del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia pedía este miércoles restringir la figura del arraigo, suprimir cualquier tipo financiación a entidades que colaboren con la inmigración ilegal y las mafias del tráfico de seres humanos y que corte los fondos a aquellas oenegés que "colaboren a favorecer que personas que han entrado de forma ilegal en nuestra nación puedan regularizar su situación".

A través de un discurso plagado de referencias a la delincuencia, la diputada de Vox Virginia Martínez culpó a Partido Popular y Partido Socialista de haber "convertido España en el paraíso del delito, donde las mafias del tráfico de personas hacen su agosto impulsadas por un Gobierno corrupto y criminal que protege, ampara y justifica el delito y que es ayudado por un PP débil, sin principios y sin valores que acaba aceptando todo lo que el PSOE impone".

"Han participado en el relato de la inmigración ilegal, han apoyado las regularizaciones masivas y donde gobiernan priorizan las ayudas a los inmigrantes y legales por delante de los españoles", insistió la parlamentaria dirigiéndose a la bancada 'popular'. También lamentó que "la izquierda feminista ha pasado tranquilamente del 'hermana, yo sí te creo' a 'hermana, si te viola un inmigrante, tu dolor me es absolutamente irrelevante'".

Toda la oposición cargó contra los de Abascal por aportar datos "falsos"

Como era de esperar, este discurso fue respondido por el resto de grupos parlamentarios. "Vox cree que cada moción sobre inmigración le da votos, el PSOE que cada bronca parlamentaria le devuelve a la izquierda desencantada y, mientras tanto, la Región de Murcia sigue sin respuestas", señaló el portavoz del PP, Joaquín Segado, que aprovechó para cargar contra los de Abascal por aportar datos "falsos". Entre ellos, Martínez dijo que en los colegios se oferta menú 'halal', cuando eso no sucede en la Región. También destacó altos porcentajes de aumento de agresiones, pero haciendo referencia a otras comunidades.

Por otro lado, Segado recordó que "esta Asamblea no puede suprimir el arraigo, que es una figura de ley orgánica estatal". Además, señaló que "plantear expulsiones generalizadas, como si todas esas personas fueran delincuentes, no es compatible ni con la Constitución ni con el más mínimo sentido común".

El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad que no fue aprobada para recuperar el carácter extraordinario del arraigo y para que sea "una vía excepcional, no una autopista, y que sirva para reconocer el esfuerzo real de quienes trabajan, respetan la ley y contribuyen a la comunidad".

Plantear expulsiones generalizadas, como si todas esas personas fueran delincuentes, no es compatible con el más mínimo sentido común Joaquín Segado — Portavoz PP Asamblea

Tampoco salió adelante la enmienda a la totalidad del PSOE. "Creemos que es necesaria una política de inmigración ordenada y segura, pero también humana y basada en las leyes. La defensa de la dignidad y de la igualdad de las personas, vengan de donde venga, tengan el color que tengan y hayan nacido donde hayan nacido es fundamental", explicó la portavoz socialista, Carmina Fernández.

El PSRM consideró que "asumir el discurso de Vox —al que acusó también de aportar datos falsos porque son distintos a los facilitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— supone aceptar que hay vidas que valen menos en función de dónde vienen, de cómo son o cómo trabajan". Asimismo, defendió que "ningún proyecto de región se puede construir sobre la humillación o sobre el desprecio de una parte de los vecinos".

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, explicó que "el arraigo es necesario para situaciones de irregularidad, que se dan sí o sí a no ser que se pretenda 'bunkerizar' España por tierra, mar y aire, algo que no se puede hacer". Desde el Grupo Mixto echaron en cara a Virginia Martínez que, por una "cuestión de odio", no tuviera en cuenta en su moción que "hay una inmigración en situación irregular que quiere regularizarse integrándose laboralmente, socialmente y familiarmente".

El PSOE tira la toalla con el 25N

Un día después de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles se debatía en la Asamblea una moción del Partido Socialista que acabó siendo retirada ante la presentación de enmiendas a la totalidad por parte del PP y de Vox.

Marisol Sánchez, diputada socialista en la Asamblea Regional, retiró su moción del 25N. / Iván J. Urquízar

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez Jódar, aseguró que, "por la memoria de las víctimas", su grupo no iba a permitir que "el PP y Vox utilicen una moción del PSOE contra la violencia machista para ensuciar el 25N".

"Ya que la Asamblea Regional ni siquiera se ha dignado a conmemorar institucionalmente un día como el 25N, hoy debería ser un día de determinación colectiva para renovar el compromiso con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas, pero el PP y Vox han optado por confrontar", lamentó.

Virginia Martínez, de Vox, que subió a la tribuna después de la socialista para defender otra moción, recalcó que lo que acababa de pasar es "la constatación de que el Partido Socialista ha perdido su autoridad moral en esta Asamblea", mostrando la "debilidad de verse solo defendiendo una ideología que no ayuda a las mujeres, sino que las deja indefensas".