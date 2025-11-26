Más de 1.000 vehículos nuevos y seminuevos a precios especiales este fin de semana en Ifepa

Entre el 28 y el 30 de noviembre Ifepa, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia se convertirá en el epicentro del sector automovilístico del Levante, con la celebración del 40º Salón del Automóvil e Industrias Afines, uno de los más longevos del sector a nivel nacional y que está considerado como la mayor plataforma comercial del sector en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

Más de 50 expositores

Todas las marcas comerciales más representativas del mercado estarán presentes durante el fin de semana, de la mano de más de 50 expositores, por lo que en un mismo espacio, los asistentes no solo van a tener la oportunidad de encontrar las marcas más competitivas del sector automovilístico sino que, como destaca Antonio Miras, director general de Ifepa, «es una oportunidad única para poder encontrar el coche que mejor se adapte a sus necesidades y gustos, entre los más de mil vehículos expuestos, a lo que se suman las ventajas de comprar un coche en feria, no solo por el ahorro de tiempo, sino por las ofertas y promociones que las empresas han preparado para los visitantes».

Durante tres días, los 30.000 metros cuadrados de exposición esperan recibir a más de 10.000 visitantes. Según Miras, «si las previsiones se cumplen, en los días que dura el salón, se venderán más de 600 vehículos, lo cual supone un impacto de más de 25 millones de euros para la economía regional, teniendo en cuenta el coste del propio coche, y otros derivados como seguros, financiación, etc.».

Más de 1.000 vehículos

En una superficie expositiva de 27.000 metros cuadrados, los asistentes podrán encontrar más de 1.000 vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro 0 y de ocasión, con ofertas exclusivas y condiciones especiales de financiación.

Además de las diferentes marcas y compraventas, se encontrarán en el salón representantes de la industria auxiliar que traerán lo último en cuanto a suministros, recambios, accesorios, reparación de vehículos, etc., ofreciendo una nutrida oferta a los profesionales, con las últimas tecnologías en el mercado.

Más sobre Ifepa y la Exposición Internacional Canina y Felina y el Salón de la Mascota

Más información: https://ifepa.es/feria-automocion-e-industrias-afines/

Entrada anticipada a la venta en: https://ifepa.es/evento/40-salon-del-automovil-e-industrias-afines-2025/

Dirección de Ifepa: Av. D. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre-Pacheco, Murcia