Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: "Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía"

La publicación reciente de una pareja de turistas andorranos en YouTube ha vuelto a dirigir la mirada de muchos viajeros hacia un pequeño municipio de la Región de Murcia: Mula.

En su recorrido muestran algunos de los rincones más representativos del pueblo y lo definen como un lugar “perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía”.

No es la primera vez este año que Murcia se cuela entre las recomendaciones viajeras. Durante este mes de mayo, la revista Viajes de National Geographic ya ponía el foco en un pueblo murciano al que situaba como uno de los más bonitos para viajar en primavera, destacando su peso histórico, su carácter monumental, la presencia de una basílica de gran relevancia y unas fiestas reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad vinculadas a la Vera Cruz.

Ahora, esa mirada se desplaza hacia el interior, hacia Mula: un municipio que ocupa una superficie de 633,38 km² y se sitúa a 313 metros de altitud donde el visitante puede recorrer siglos de historia casi sin salir del casco urbano.

Museo Ciudad de Mula

Uno de los puntos más destacados es el Museo Ciudad de Mula, ubicado en el antiguo Convento de San Francisco. Desde su apertura en 2015 se ha convertido en un referente cultural de la zona gracias a su exposición permanente, que guía al visitante desde la prehistoria hasta la historia más reciente del municipio, además de acoger muestras temporales de forma periódica.

Iglesia de San Francisco y Castillo de los Vélez

También llama la atención la Iglesia de San Francisco, consagrada a la Purísima Concepción, y sobre todo el Castillo de los Vélez, construido por el marqués Pedro Fajardo sobre restos de una antigua fortaleza romana. Situado en lo alto de una colina al norte de Mula, fue concebido como un símbolo de poder y dominio de la Casa de los Vélez.

Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo

El legado arqueológico es otro de sus grandes valores. El Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo, instalado en el palacio del marqués de Menahermosa, alberga piezas donadas por el arqueólogo Emeterio Cuadrado Díaz junto a objetos hallados en el complejo ibérico cercano. A esto se suman los trabajos realizados en el yacimiento romano de Los Villaricos, considerado uno de los ejemplos más notables de villa romana conservados en la Región de Murcia.

Torre del Reloj

El paseo por Mula también lleva a lugares como la Torre del Reloj, con referencias documentadas desde el siglo XVI; el Monumento al Tamborista, que representa una de las tradiciones más reconocidas del municipio; la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, levantada sobre los restos de una antigua mezquita; o la conocida Casa Pintada, donde hoy se encuentra el Museo Cristóbal Gabarrón, con una completa muestra de la evolución artística del autor.

Embalse de La Cierva

El embalse de La Cierva, en el propio río Mula, ofrece una zona recreativa que contrasta con la densidad patrimonial del casco urbano y refuerza esa mezcla de naturaleza e historia que tanto destacan los viajeros.