Los técnicos de Hacienda murcianos protestan en Madrid contra el bloqueo de la carrera profesional: "Si no nos valoran, el Estado está atascado"

Los trabajadores advierten en la huelga nacional que la falta de movilidad, recursos y reconocimiento está debilitando la lucha contra el fraude fiscal

Una representación de los técnicos de Hacienda murcianos presentes este miércoles en Madrid para participar en la protesta. / L. O.

Adrián González

Los técnicos de Hacienda murcianos secundaron este miércoles la huelga nacional anunciada por el sindicato Gestha y decenas de trabajadores de la Región llevaron hasta Madrid sus protestas y reclamaciones al Ministerio junto a los llegados desde otros centros del país para denunciar que 'Sin técnicos valorados, el Estado está atascado' y que 'Hacienda defrauda a sus técnicos', tal y como se podía leer en las distintas pancartas que mostraron a lo largo de la manifestación.

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, señaló a La Opinión que cerca de unas 2.000 personas se unieron en la capital del país para que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero escuchase sus reivindicaciones.

Lo que requieren es que se desatasque de una vez "el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad y el escaso reconocimiento de las funciones" que desempeñan dentro de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda.

En la Región de Murcia estaban llamados a secundar el paro convocado para este miércoles 228 técnicos, y, en el conjunto nacional, unos 8.000 profesionales encargados de controlar, gestionar, recaudar tributos y combatir el fraude fiscal.

Más de 220 profesionales estaban llamados a secundar los paros en la Comunidad

Durante la protesta, que partió desde la plaza madrileña de Cibeles hasta llegar a las puertas del Ministerio, reclamaron que el futuro acuerdo para la carrera profesional se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), evitando así la pérdida de recursos y reforzando la capacidad de la Administración para combatir este fraude fiscal y controlar el gasto público. Asimismo reiteraron que el Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda (CSTH) "mejora el Estado del Bienestar" en nuestro país.

Mollinedo insiste en que los técnicos de Hacienda representan más del 80% del personal del grupo A que investiga el fraude fiscal y controla el gasto público y que, denuncian, siguen sin que el Ministerio les haya escuchado a la hora de negociar una carrera profesional que reconozca este trabajo que realizan y su responsabilidad.

Cabecera de la manifestación, este miércoles por la mañana en Madrid. / L. O.

Caen las denuncias por delitos fiscales

Gestha advirtió de que la ausencia de una carrera profesional en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en el Ministerio de Hacienda está deteriorando la estructura administrativa y provocando una pérdida de recursos clave, que perjudica a los contribuyentes que sí cumplen y a los servicios públicos que se financian con sus impuestos.

Como muestra de ese deterioro, los técnicos han recordado que, desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%. Un descenso que, en su opinión, es una prueba del "débil control de los grandes evasores, mientras aumentan los controles a particulares, autónomos y pymes".

