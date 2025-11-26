¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo

El alcalde de Murcia, José Ballesta, tiene un sueldo de 81.970 euros anuales, el 27º más alto de todos los municipios que conforman el Estado español y el más alto de la Región de Murcia, según la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025.

Dentro de la Comunidad Autónoma, le sigue Fulgencio Gil, de Lorca, con 76.649 euros, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, que recibe un salario de 74 372 euros. Todos ellos tienen dedicación exclusiva.

Por la cola están los regidores de Ricote, Rafael Guillamón, que gana 1.300 euros; y José Emilio Palazón, de Ojós, con 2.500 euros. Ambos sin dedicación exclusiva.

La regidora de Archena destaca con un salario de 60.000 euros estando a tiempo parcial

La Unión y Alcantarilla cierran el 'top 5' de la clasificación, con un sueldo de 65.166 y 63.000 euros, respectivamente. La sexta alcaldesa que más gana, curiosamente, trabaja a tiempo parcial: Patricia Fernández, de Archena, percibe 60.673 por el tiempo que dedica a la Corporación en lugar de a su clínica dental.

En el tramo intermedio, Águilas ha alcanzado 55.564,32 euros; y Cieza, 57.754,10. Otros municipios han mantenido percepciones de entre 30.000 y 50.000 euros, como Ulea (36.709,20), Yecla (47.722,00) o Calasparra (48.012,17).

Si bien Ballesta es el que más gana en la Comunidad, no destaca especialmente cuando se le compara con regidores de otras ciudades de España. Municipios más pequeños como Cáceres, Ermua o Roquetas de Mar tienen alcaldes con mayores sueldos que él.

Tres alcaldes superan la barrera de los 100.000 euros anuales: José Luis Martínez-Almeida (Madrid), con 110.688 euros; Juan Mari Aburto (Bilbao), con 105.557 euros; y Jaume Collboni (Barcelona), con 104.000 euros. Por detrás se sitúan, alrededor de los 95.000 euros al año, los regidores de San Sebastián, Vitoria, Sevilla o Málaga. En esa franja, concretamente en los 95.464 euros anuales, se encuentra también la alcaldesa de una población que no es capital de provincia, Marbella, pero cuya retribución supera, por ejemplo, a las de los alcaldes de Valencia, Almería, Zaragoza, Alicante, A Coruña o Murcia.

Miles de alcaldes de pequeños ayuntamientos rurales, que trabajan con dedicación parcial o incluso sin dedicación, perciben cantidades que oscilan entre los 100 euros y, en el mejor de los casos, 1.500 euros anuales. Y en más de 2.200 localidades, el sueldo de su primer edil es, directamente, 0 euros. Se entiende que, en estos casos, los alcaldes mantienen su empleo habitual y ejercen la función pública en su tiempo libre. De los 6.858 municipios analizados, casi la mitad (unos 3.500) tiene a sus alcaldes sin dedicación y con una remuneración media de 1.660 euros. Otros 1.656 regidores tienen dedicación parcial y alcanzan los 19.560 euros anuales y 1.615 alcaldes se dedican exclusivamente a esta labor, con un sueldo que llega a los 44.118 euros.