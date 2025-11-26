Una vivienda de 80 m² en la Región cuesta 18.000 euros más que hace diez años

Ni los más arriesgados o pesimistas podían prever hace unos años la imparable subida del precio del metro cuadrado de una vivienda debido a la delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario tanto en la Región de Murcia como en el conjunto de España. La alta demanda de cada vez más personas que buscan ser propietarias y la escasez de vivienda existente disparan mes a mes, trimestre a trimestre, su precio.

A diferencia de un electrodoméstico, un móvil o un coche, que pierden valor desde el momento en que se compran, la vivienda sigue una tendencia contraria: con el tiempo, su valor está aumentando por los factores mencionados.

Tanto es así que, ahora mismo, comprarse una casa o un piso de unos 80 metros cuadrados en la Comunidad cuesta 18.000 euros más que hace una década. El precio medio del metro cuadrado en la Región se sitúa en 1.216,3 euros en el tercer trimestre de este año, según los datos sobre el valor de tasación de vivienda libre que difunde de forma periódica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con la estadística del Ministerio en la mano, un inmueble 'estándar' de 80 metros cuadrados en la Región de Murcia tendría un valor de 97.304 euros. Son, exactamente, 18.216 más que si nos remontamos al mismo periodo de tiempo en una década atrás, en 2015, cuando una vivienda de estas dimensiones contaba con un valor tasado de 79.088 (988,6 euros el metro cuadrado), siguiendo los mismos cálculos.

121 euros más en solo un año

Los 1.216 euros que habría que pagar a día de hoy si se quiere comprar una vivienda es un 11% superior a la del mismo momento del año anterior, cuando el valor quedaba en 1.095 euros. Por lo tanto, en doce meses, cada metro de las viviendas de la Región de Murcia se ha revalorizado en 121 euros. Mientras, respecto al segundo trimestre del 2025, el repunte resulta del 2,6%, ya que entre abril y junio de 2025 la media fue de 1.185 euros.

Los inmuebles se llegaron a tasar en el año 2007 a 1.618 euros por metro cuadrado

Así, el precio de la vivienda alcanza en la Región de Murcia unos niveles que no se veían desde el año 2011, hace ahora 14 años, cuando se llegaron a alcanzar los 1.231 euros en plena transición a la baja durante la crisis económica como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que hizo que se llegaran a tasar los domicilios en 1.618 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre del año 2007.

Cabe destacar también que, a pesar de esta subida progresiva, la Comunidad está entre las autonomías con un precio más bajo. Solo estarían por detrás aquellas donde los problemas de despoblación en zonas rurales, la fuga de jóvenes a otras partes y la densidad de población se acusan más: Extremadura (936 euros por metro cuadrado), Castilla la Mancha (1.079) y Castilla y León (1.203).

Viviendas en construcción en La Flota / Israel Sánchez

¿Y en las principales ciudades?

Respecto a todos estos datos mencionados habría que tener en cuenta que el Ministerio de Transportes señala aquí el precio medio en todo el territorio regional: si hablásemos solo de principales ciudades como pueden ser Murcia, Cartagena, Lorca o Molina de Segura -así como urbanizaciones en estos y otros municipios- claramente el precio de una vivienda de este tipo se encarece mucho más. En este caso, cuenta por igual aquella vivienda ubicada en estos sitios así como las que se encuentren descentralizadas o en zonas más despobladas.

Ahondando en los datos que maneja el Ministerio respecto a los municipios de más de 25.000 habitantes, la ciudad de Murcia registra el valor tasado más alto tanto en viviendas recientes como en las de mayor antigüedad en la Comunidad: las viviendas con hasta cinco años alcanzan los 1.972 euros por metro cuadrado, mientras que las que superan los cinco años se sitúan en 1.411 euros, lo que atestigua la fuerte presión sobre la obra nueva y la elevada demanda.

Las viviendas de la capital con hasta cinco años alcanzan los 1.972 euros por metro cuadrado

En el caso de Cartagena, los precios también son elevados, aunque mantienen una brecha menor entre inmuebles nuevos y antiguos. Las de hasta cinco años tendrían un valor de 1.462 euros por metro cuadrado, mientras que las de más de cinco años se tasan en 1.337 euros.

La obra nueva en Molina de Segura en viviendas de hasta cinco años alcanza los 1.490 euros por metro cuadrado, superando así a la ciudad portuaria en este tramo. Sin embargo, la vivienda más antigua en la localidad de la Vega Media registra unos 1.106 euros.

En el caso de Lorca, el valor tasado de las viviendas con más de cinco años es de 1.021 euros por metro cuadrado, muy por debajo del resto de ciudades, lo que convierte al tercer municipio de la Región en una opción más económica (teniendo en cuenta su gran extensión y sus pedanías alejadas de la propia ciudad).