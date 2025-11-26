La Región de Murcia exhibe en Madrid su modelo de regadío inteligente en el Campo de Cartagena

La Región de Murcia reafirmó ayer su liderazgo nacional en gestión sostenible y uso eficiente del agua durante la Mesa Nacional del Regadío celebrada en Madrid. En el encuentro, el Gobierno regional presentó la Red Lisimétrica del Campo de Cartagena, un proyecto pionero reconocido por la FAO como uno de los avances más relevantes en agricultura de precisión y sostenibilidad hídrica a nivel internacional.

La red, que integra más de un millar de sensores, cuenta con la colaboración de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y opera con telemetría y energía solar. Los datos se transmiten en tiempo real y cuentan con el apoyo científico de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Instituto Geológico y Minero de España y el Imida.

La inversión regional de 1,4 millones de euros "ha permitido dotar al Campo de Cartagena de un regadío basado en modelos predictivos de inteligencia artificial para gestionar agua y fertilizantes", explicó el director general del Agua, José Sandoval. El sistema optimiza los aportes, evita la infiltración de nutrientes hacia los acuíferos y contribuye a una agricultura más eficiente, sostenible e inteligente.

Más inversión y planificación hidrológica

La Mesa Nacional del Regadío busca impulsar la cooperación y el intercambio de información entre administraciones y agentes del sector, con el objetivo de mejorar la gobernanza y el desarrollo de la política de regadíos en España. Sandoval subrayó que la participación de la Región "pone de manifiesto nuevamente su liderazgo en innovación agrícola y gestión de los recursos hídricos".

Además de la presentación de la Red Lisimétrica, la reunión abordó la modernización de regadíos y el avance del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. En este punto, Sandoval reclamó al Estado "más inversión, agilidad administrativa y una planificación hidrológica justa para asegurar el futuro del agua en España".