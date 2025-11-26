Refuerzan la vigilancia policial en el centro de salud de San Andrés

La Delegación del Gobierno ha reforzado la vigilancia policial en el entorno del centro de salud de San Andrés, donde también se ubica el SUAP de esta zona y la propia Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061, ante la elevada conflictividad registrada en los últimos años, con un incremento de las agresiones hacia el personal sanitario.

Esta medida se adopta tras la reunión mantenida entre los responsables del Observatorio Contra las Agresiones a Sanitarios, dependiente del Colegio de Médicos de la Región y el Sindicato Médico CESM, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, un encuentro en el que los primeros le trasladaron la "problemática" que existe en la zona de San Andrés.

Así, el centro de salud de San Andrés contará con mayor presencia policial, tal y como han trasladado fuentes de Policía Nacional a los responsables del Observatorio, quienes insisten en la necesidad de incrementar la vigilancia en instalaciones sanitarias para evitar episodios de violencia contra los profesionales.

El Observatorio valora "muy positivamente" la rapidez y colaboración de la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tramitar estas peticiones, pero insisten en que también existe esta problemática, desde hace meses, en el PEA (Punto de Especial Aislamiento) de Ramonete, perteneciente al centro de salud de Lorca Centro, en el que algunos residentes de la zona acuden en actitud amenazante y violencia contra los sanitarios que trabajan allí en horario de 24 horas los 365 días al año.

"En Ramonete no existe un puesto de Guardia Civil o Policía Local y tampoco hay vigilante de seguridad en el centro, por lo que los sanitarios se encuentran expuestos a situaciones imprevisibles y de gran vulnerabilidad durante toda su jornada laboral", insisten.

Por ello, el Observatorio ha solicitado al Servicio Murciano de Salud (SMS) y a la Gerencia del Área III de Salud la contratación inminente de un vigilante de seguridad en este PEA, así como la valoración de riesgos laborales para que se estudien las medidas necesarias en materia de prevención de agresiones.