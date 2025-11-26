Los problemas de convivencia, principales conflictos atendidos por el Defensor Universitario

Consultas sobre listas de espera, rechazo de becas, presuntos casos de abuso-coacción a estudiantes de doctorado, conflicto interpersonal entre estudiantes o conflictos de intereses, información sobre cómo presentar una queja anónima hacia un profesor por temor a represalias o cambios en las fechas de exámenes son algunas de las 334 consultas atendidas durante el pasado curso por el Defensor Universitario de la Universidad de Murcia (UMU), una figura que trata de mediar y resolver aquellas dudas, quejas o denuncias presentadas tanto por estudiantes como por miembros de la comunidad educativa.

El Defensor Universitario, Juan José Vera, ha presentado esta semana ante el Claustro de la UMU su Memoria del curso 2024-2025, en la que quedan recogidos los 334 asuntos atendidos en ese periodo, lo que representa un ligero aumento respecto al curso anterior, con seis casos más. De ellos, 157 han sido presentados por mujeres, 146 por hombres y otros 29 de forma colectiva.

Vera explica a La Opinión que la novedad más destacada de esta memoria es que se han invertido los principales motivos de consulta y mientras que en el curso 2023-2024 los problemas de evaluación y comportamiento del profesorado ocupaban el primer puesto, ahora pasan al segundo lugar, situándose como los casos más habituales aquellos relacionados con la convivencia y los conflictos interpersonales. Además, reaparecen la problemática de la conciliación y la asistencia a clase, cuando en el curso anterior no se dio ningún caso de este tipo. "Por lo que podemos decir que se ve un cambio de tendencia", apunta.

El balance del Defensor Universitario señala que de los 334 casos atendidos, 80 estuvieron motivados por problemáticas de convivencia (comportamiento de estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, así como por conflictos interpersonales o abusos de autoridad); 62 de los casos se debieron a evaluaciones, convocatorias y actas; 27 más por expedientes académicos; 26 por cuestiones de organización y funcionamiento de los servicios administrativos y de representación, entre otros.

Los conflictos interpersonales y de convivencia han llegado a alcanzar los 80 casos

Sobre la tipología de las actuaciones que se llevaron a cabo desde esta oficina de la Universidad de Murcia el pasado curso, las consultas suelen ser los procedimientos mayoritarios, llegando a representar el 55% de todas las atenciones realizadas (con 186 casos), dos puntos más que el año anterior. En las consultas se incluyen todas aquellas cuestiones que no tienen formato de reclamación, queja o denuncia, y que en ocasiones se busca únicamente una petición de información como acción previa a otra actuación.

A estas le siguen las quejas, que suelen tener como denominador común la insatisfacción o reclamación, que suponen el 34,43% de las atenciones (115 casos) y aumentan dos puntos porcentuales también en el último curso. Los relatos de hechos han supuesto el 6% de los casos (20 atenciones) y con ellos se busca que la oficina conozca una situación, aunque no busquen una intervención directa relacionada con ella.

Muy ligeramente han aumentado también las denuncias, que han supuesto nueve casos, el 2,7% del total de actuaciones. En estas últimas, el denunciante sí que busca y pide una actuación explícita e intervención de los órganos de garantía y gobernanza de la universidad. El Defensor Universitario indica que "si su estudio y gravedad lo hacen recomendable, este tipo de casos son derivados a autoridades competentes para que se adopten medidas disciplinarias, correctivas o de otro tipo. Por último, también hay solicitudes de mediación, que son minoritarias y solo han representado el 1,2% de los casos atendidos el pasado curso 2024-2025.

Nueve denuncias en el último curso

Entre las nueve denuncias atendidas por el Defensor Universitario de la UMU en el último año hay casos de abuso-conducta de autoridad de un superior; un conflicto interpersonal entre estudiantes con coacciones físicas; una destitución de puesto de representación estudiantil sin pasar por los órganos establecidos; contra la propiedad intelectual por la autoría de un trabajo de investigación; ruptura de un contrato predoctoral por desencuentro serio entre responsable tesis y persona contratada; supuesta alteración de la propiedad intelectual de un trabajo de doctorado; supuesta existencia de conducta de acoso, amenazas y otras conductas ilícitas entre estudiantes; agresión verbal y coacción física de un docente a otro; y supuesta revelación de datos personales en una comunicación por email a varios destinatarios entre profesores.

Alumnos y personal docente e investigador son quienes más recurren al Defensor Universitario

Los colectivos que más recurren al Defensor Universitario son los estudiantes (48,2%); personal docente e investigador (39,52%); personal de administración y servicios (5,09%); y personas de fuera de la universidad que han mantenido un vínculo con ella (7,19%). Además, se observa que el cambio en el calendario académico está variando el ritmo de las peticiones, con un incremento en los meses de octubre, febrero y marzo y disminuyendo su intensidad hacia el verano.

Mel Ainscow, Doctor Honoris Causa

El Claustro de la Universidad de Murcia reunido esta semana también ha aprobado la concesión del título de Doctor Honoris Causa al educador británico Mel Ainscow, reconocido internacionalmente por su trayectoria en los ámbitos de la equidad, la inclusión educativa y la mejora de los sistemas escolares. Ainscow, profesor emérito de la University of Manchester y anteriormente de la University of Glasgow, ha sido además asesor de la Unesco y colaborador en proyectos de transformación educativa en numerosos países.

Ainscow ya visitó el pasado mes de febrero la UMU, donde participó en el I Congreso de Educación Inclusiva Inclu-YO, un encuentro en el que puso de relieve el trabajo desarrollado en Reino Unido para avanzar en la inclusión del alumnado.

Con este nombramiento, el académico pasa a integrar la nómina de doctores Honoris Causa de la UMU, una distinción con casi medio siglo de historia que incluye a personalidades de disciplinas como la música, la literatura, el arte, la medicina, la ingeniería, el derecho o las ciencias sociales.

Además, la universidad ha anunciado la concesión de dos Medallas de Oro. En este caso a Juan García Lax, antiguo estudiante de la UMU y referente regional en el sector agroalimentario y hostelero, y a la Fundación Diagrama, entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde el año 1991 en la atención de personas vulnerables o en dificultad social, promoviendo centros, servicios y programas basados en la defensa de los Derechos Humanos.