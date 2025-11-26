Primer día de huelga de los trabajadores de Amazon en Murcia en pleno Black Friday: "Nuestros derechos no se empaquetan"

"Con 1.826 horas anuales, somos los que más horas echamos en el conjunto del país de toda la plantilla de Amazon, con un convenio caducado de hace diez años. Esto lo vamos a parar porque es una vergüenza. En Murcia no somos menos que el resto ni somos tontos".

Bajo estas reclamaciones más de un centenar de trabajadores de Amazon en Murcia se plantaron este miércoles por la mañana a las puertas de las instalaciones del centro logístico que la multinacional del comercio tiene en Corvera (RMU1) en apoyo a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta el próximo viernes por la noche, en plena campaña del Black Friday.

Los empleados, al grito de proclamas y consignas como 'igualdad' o 'que nos paguen los domingos', mostraron una gran pancarta en la que se podía leer 'Nuestros derechos no se empaquetan'.

Se trata de la primera ronda de movilizaciones para estos empleados, ya que amenazan con volver a repetirla durante la semana previa a la Navidad, del 16 al 23 de diciembre.

Amenazan con volver a movilizarse antes de la semana de Navidad si no se desbloquea la situación

Lo venían advirtiendo desde hace semanas y esta mañana comenzaba el parón, al que progresivamente se han ido sumando más trabajadores que salían del centro logístico con los brazos en alto ante los aplausos y los bocinazos de los que ya estaban fuera manifestándose.

Amazon cuenta en Murcia con unos 1.500 trabajadores fijos a los que habría que sumar aquellos fijos-discontinuos que se contratan para las fechas en las que se ha convocado el paro para atender la alta demanda de pedidos y trabajo. En total, se estima que son en torno a unos 2.000.

"A la espera de una nueva reunión"

Representantes de trabajadores y empresa se sentaron hace unos días en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) pero no consiguieron llegar a un acuerdo. A pesar de ello, intentaron darle una oportunidad a la negociación y comenzar el paro este miércoles en lugar del lunes.

El portavoz del comité de huelga, Alfonso Martínez, denunciaba este miércoles que los trabajadores siguen "a la espera de sentarse con la empresa" para abordar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral. "No hemos parado de decirles que queremos hablar con ellos, que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, por supuesto, pero hay una serie de líneas rojas", dijo.

Denuncian que cobran 900 euros menos por hacer el mismo trabajo que en centros como el de Toledo

Entre esas líneas rojas, Martínez recordó la necesidad de "una igualdad de sueldo y una igualdad de trato con otros centros", citando como ejemplo el caso de Illescas en Toledo. Según el representante sindical, las diferencias son especialmente acusadas en los turnos nocturnos: "Una persona que hace un turno nocturno en Toledo está cobrando neto casi 900 euros más que nosotros. Aquí la nocturnidad apenas suma un euro y poco por hora, lo que supone unos 100 euros más al mes que quien no la hace. Es el plus de nocturnidad más bajo del Estado español", denunció.

Empleados saliendo del turno con los brazos en alto para unirse al paro. / Israel Sánchez

Martínez también aplaudió el gesto de los trabajadores que minuto a minuto iban sumándose al paro convocado a las puertas del centro: "Quitarnos el miedo a salir fuera y mostrar nuestro rechazo a estas decisiones que está llevando la empresa es muy difícil. A la gente le cuesta trabajo salir y expresar lo que siente, pero estamos muy contentos porque lo han hecho bastantes".

La compañía recuerda que la pasada semana comunicó una subida salarial del 3% para 2026

La organización sindical también ha venido denunciando que "no se reconocen adecuadamente los accidentes laborales, las adaptaciones de puesto son meramente formales, y los despidos disciplinarios injustificados se utilizan como herramienta de miedo. Mientras tanto, el coste de la vida sube y el personal ve cómo su poder adquisitivo se desploma año tras año".

El comité de huelga criticó asimismo que "no se ha fijado ninguna fecha ni hora para reunirse, y recuerda que en España es completamente legal negociar durante una huelga".

Lo que dice la empresa

Fuentes de Amazon recordaron este miércoles a La Opinión que la compañía "mantiene su compromiso con el diálogo social" y ha propuesto abordar las cuestiones planteadas "a través de los canales establecidos de comunicación entre empresa y representantes de los trabajadores".

Asimismo expusieron que las demandas de naturaleza salarial corresponden al ámbito de la negociación del convenio regional, sobre el que la compañía ya ofrece condiciones que superan lo establecido. "Además, la semana pasada se comunicó una subida salarial del 3% que será efectiva en 2026", indicaron.