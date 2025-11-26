Origen y expansión del avispón oriental: de Algeciras al Campo de Cartagena

Las autoridades ambientales coinciden en que el avispón oriental (Vespa orientalis) , detectada ya en la Región de Murcia, es una especie originaria del área mediterránea oriental, Oriente Próximo, el sur de Asia y el noreste de África, donde forma parte de la fauna local desde hace siglos. Los documentos técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) explican que su ecología y su biología —nidos en cavidades y bajo tierra, actividad preferentemente diurna y gran capacidad depredadora sobre himenópteros como las abejas— la hacen particularmente eficiente en climas cálidos y semicálidos, rasgos que facilitan su establecimiento en el sur de Europa.

En España, la presencia de Vespa orientalis ha pasado en pocos años de ser algo anecdótico a figurar en los inventarios y en la hoja de ruta de las administraciones. El propio Miteco recoge que hay registros confirmados en el sur peninsular desde 2018 —con constancia de poblaciones estables en zonas próximas al Estrecho de Gibraltar— y menciona detecciones puntuales en otras ciudades españolas en años posteriores; ese balance técnico ha sido el que ha servido para analizar riesgos y medidas de control.

Sobre las vías de entrada y dispersión, las fuentes oficiales españolas manejan dos explicaciones que se solapan y refuerzan mutuamente. Una es la introducción accidental vinculada al transporte humano: material hortofrutícola, macetas, contenedores, maquinaria o embalajes que conectan puertos y redes comerciales con áreas donde la especie es nativa pueden transportar reinas o estadios inmaduros capaces de iniciar colonias en el destino. La otra es la expansión natural desde focos ya establecidos, favorecida por corredores climáticos y paisajísticos —zonas urbanas y periurbanas, infraestructuras o áreas agrícolas— que permiten a las poblaciones avanzar con rapidez una vez que se instaura un foco. Los documentos técnicos del Ministerio y las fichas sobre Vespa subrayan que ambos mecanismos han sido determinantes en episodios previos de colonización por especies del género.

Registros georreferenciados en los últimos 10 años del Sistema Global de Información sobre Biodiversidad–GBIF / GBIF

Alerta por la expansión en Andalucía y su llegada a la Región de Murcia

Esa combinación de vectores explica, según la información oficial, por qué los primeros reportes consolidados llegaron por la fachada sur (Algeciras y áreas próximas) y por qué, a partir de ahí, se han identificado ejemplares y nidos en provincias andaluzas (especialmente preocupante la expansión en Cádiz, Málaga y Sevilla) y detecciones ocasionales en puntos más interiores o costeros: un foco inicial ligado a tráfico marítimo y comercio, seguido de dispersión local y saltos puntuales facilitados por el hombre.

En respuesta a ese riesgo, el Estado dio un paso administrativo relevante: la inclusión de Vespa orientalis en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, publicada en el BOE el 12 de mayo de 2025. Esa inscripción no es solo simbólica: según el texto legal y la normativa que lo regula, la catalogación habilita instrumentos jurídicos y técnicos para coordinar medidas de detección temprana, control y, cuando proceda, erradicación o contención, y condiciona la actuación de comunidades autónomas y entes locales dentro del marco legal vigente.

Avispones presentes en la Región de Murcia. / Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.

A escala regional, la detección en la Región de Murcia siguió los canales de notificación previstos: el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región informó de la localización de un foco el 4 de octubre (Campo de Cartagena), y recomendó la comunicación inmediata de avistamientos a los servicios competentes, la toma de registros fotográficos y la actuación coordinada con asociaciones apícolas y servicios de medio ambiente. Ese tipo de avisos, según las fuentes profesionales regionales, permiten iniciar las comprobaciones taxonómicas y activar medidas de trampeo o retirada de nidos cuando las administraciones lo estiman necesario. De momento la situación se ha localizado en el Campo de Cartagena (La Unión, Fuente Álamo, Valles de Escombreras), y de momento se ha localizado uno de los nidos en La Unión.

No hay una única ruta

En la práctica, las autoridades insisten en dos prioridades sostenidas por la documentación técnica: validar taxonómica y formalmente cada detección (evitar identificaciones erróneas con otras especies como Vespa crabro) y actuar de forma coordinada (comunicación entre Estado, comunidades autónomas y sectores afectados, especialmente apicultura), porque la eficacia de las medidas depende de la rapidez en la confirmación y de la capacidad operativa para localizar y eliminar nidos o contener focos.

Por último, las autoridades subrayan que, aunque la evidencia señala un origen extrapeninsular combinado con expansión local, no existe una única «ruta» demostrada para todos los casos: en algunas zonas la colonización parece vinculada directamente al tráfico marítimo y a la cercanía a puertos; en otras, a la progresiva ocupación del paisaje desde focos próximos ya establecidos. Esa diversidad de trayectorias explica por qué la vigilancia se ha intensificado en puertos, mercados hortofrutícolas y corredores agrícolas, y por qué la participación ciudadana y la coordinación entre administraciones se consideran herramientas esenciales para frenar la dispersión.