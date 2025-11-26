El mejor "túnel otoñal" de Murcia está en Yecla: la ciudad que suma la nueva Estrella Michelín para la Región

La reciente gala de las estrellas Michelin no solo ha dejado titulares para la alta cocina de la Región de Murcia, también ha servido para volver a poner en primer plano a una ciudad que llevaba ya varios días acumulando miradas: Yecla.

El restaurante Barahonda se ha convertido en la nueva ganadora de una estrella Michelin y, casi sin darse cuenta, el municipio del Altiplano murciano ha pasado a ser uno de los puntos más comentados del mapa gastronómico y también uno de los más fotografiados.

Más allá de la cocina Yecla estaba siendo protagonista por otro motivo bien distinto pero igual de llamativo: su ya famoso “túnel otoñal” de la avenida Pablo Picasso. Ese pasillo natural formado por una bóveda de moreras, que en estas fechas se tiñe de amarillos intensos, dorados y ocres profundos ha vuelto a arrasar en redes sociales convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas del otoño en la Región.

En esta ocasión ha sido la cuenta MeteoAltiplano la que ha amplificado el impacto al compartir una imagen en la que se aprecia, con todo detalle, la alfombra de hojas sobre el suelo y el dosel de ramas cerrándose sobre la avenida. La fotografía, firmada por José Ramón Bañón Juan, muestra un escenario que parece sacado de una película, donde la luz se filtra entre las hojas y transforma un paseo cotidiano en un auténtico espectáculo visual.

No es la primera vez que este rincón de Yecla genera sensación. Ya en el año 2020 la cuenta TurismoYecla difundió una imagen prácticamente idéntica, también obra de José Ramón Bañón Juan, destacando cómo los colores del otoño convierten espacios comunes en lugares espectaculares.

Pero el atractivo de Yecla va mucho más allá de una bonita postal otoñal y de una estrella Michelin recién estrenada. Según recoge la web oficial de turismo de la Región de Murcia, hay una larga lista de visitas que son casi obligatorias para cualquier persona que quiera conocer de verdad la esencia de esta ciudad.

Un buen punto de partida es la Plaza Mayor, presidida por el edificio del Ayuntamiento y rodeada por auténticas joyas históricas como los palacios de Alarcos y del Concejo, el antiguo Pósito o Alhorín, el Auditorio y la Torre del Reloj. A pocos pasos se encuentra la Parroquia de la Asunción, conocida como la Iglesia Vieja, sede del Museo de la Semana Santa, donde se conservan imágenes, estandartes, bordados y piezas ligadas a la intensa tradición pasional yeclana.