Podemos culpa a Pedreño de "negligencia política" ante el incendio del Santa Lucía

La portavoz regional de Podemos, María Marín, afirmaba en febrero de 2024, después de un trágico incendio en un edificio en Valencia, que "Cartagena y la Región de Murcia no se pueden permitir ningún riesgo en un hospital con casi 700 camas y que es el principal del área 2 de Salud". Se refería al Santa Lucía, un centro hospitalario en el que varias plantas han ardido este miércoles por la mañana, obligando tanto a pacientes y personal sanitario a ser evacuados.

Desde la Asamblea Regional, donde se celebra un pleno, Marín consideró que el fuego "no es un accidente", sino "la consecuencia de años de advertencias ignoradas". De esta forma, denunció que "ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder. Y esto tiene un nombre: negligencia política". Según ella, "cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública, está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio".

Tras el incendio de Campanar, en Valencia, Podemos solicitó la sustitución del material y la comparecencia del consejero. Un año después, en febrero de 2025, Podemos consiguió sacar adelante una moción en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea para obligar al Gobierno regional a actuar. "Sin embargo, durante todo este tiempo, el consejero Pedreño ha decidido mirar hacia otro lado", puso de manifiesto.

La Consejería de Salud siempre se limitó a afirmar que el edificio cumplía con la normativa vigente

En aquella moción, defendida por el entonces diputado morado Víctor Egío, Podemos logró reunir los votos de todos los grupos menos los del PP para que el Ejecutivo autonómico aclare si los materiales empleados en la construcción de la fachada del hospital de Santa Lucía en Cartagena son ignífugos y si, por lo tanto, el edificio es seguro frente a incendios. Según el parlamentario, las imágenes del fuego de Valencia "hicieron que muchos cartageneros se acordaran del incendio del Santa Lucía el 10 de agosto de 2015" y, ante la negativa del PP a la iniciativa, Egío aseguró no entender "por qué se niegan a aprobar una moción en la que lo único que se solicita es que se aclare todo y a actuar si algo es susceptible de mejora".

Desde la Consejería de Salud, siempre defendieron que se había realizado una revisión de los elementos de construcción y materiales exteriores del edificio, constatando que cumplían con la normativa vigente. Además, añadieron que el proyecto de construcción está avalado por el Colegio de Arquitectos. "Los materiales y los elementos constructivos cuentan con grado de resistencia al fuego según normativa vigente en ese momento", subrayaron.

Desde Podemos exigen ahora "una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable".