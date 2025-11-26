Educación aumenta hasta 1.607 las plazas de la oposición de maestro de 2026

La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado en su reunión de este miércoles la oferta de empleo público para las oposiciones a maestro que se celebrarán este próximo año 2026 y que llegará hasta las 1.607 plazas.

Esta cifra supone un aumento respecto al montante inicial que manejaba la Consejería de Educación y Formación Profesional y que cifraba en torno a las 1.500 plazas la futura convocatoria para los cuerpos de Infantil y Primaria, un incremento con el que también se responde a las peticiones de los propios sindicatos, que habían reclamado que la cifra final no estuviera por debajo de las 1.600 plazas para así lograr reducir las altas tasas de temporalidad que hay en el ámbito educativo.

El borrador de la oferta de empleo 2025 para docentes negociado hoy contempla 633 plazas procedentes de la tasa de reposición, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores. Esta propuesta ha obtenido el respaldo mayoritario de los sindicatos ANPE, CCOO, Sterm Intersindical y UGT, y será remitida a la Mesa General de la Función Pública para su aprobación definitiva.

La convocatoria de oposición de 2026 incluirá plazas de la oferta de empleo 2025 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores que no se habían convocado aún, hasta alcanzar las 1.607 plazas.

El consejero, Víctor Marín, que presidió hoy la sesión ordinaria de la Mesa Sectorial de Educación, destaca que "se trata de la mayor convocatoria de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia, superando a la de este año para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, que ascendió a 1.595 plazas".

Novedades de la próxima oposición

Las próximas oposiciones de Educación traen además novedades, ya que la Consejería de Educación ha anunciado varios cambios que pasan principalmente por incluir la opcionalidad que ya existe en la prueba de desarrollo teórico también en la parte práctica. Esto permitirá que los opositores puedan elegir entre varias preguntas e incluso entre dos modelos de exámenes, opción A y B.

Otra de las novedades será el diseño del ejercicio práctico, que correrá a cargo de una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba y no como se hacía hasta ahora, que se encargaba solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad.

Esta fue una de las peticiones realizadas por los opositores que se presentaron a la convocatoria de Secundaria de junio de 2025, en la que hubo un alto porcentaje de suspensos y quejas reiteradas de los aspirantes por los errores en las pruebas y las diferencias a la hora de las correcciones.

También en la próxima convocatoria los exámenes se harán en papel autocopiable y los aspirantes se podrán llevar copia del ejercicio que han realizado.

"El objetivo de estas nuevas medidas, que se estudiarán con los sindicatos en mesa de negociación, es mejorar el procedimiento de oposiciones a docente que se celebrarán en los próximos años en la Región en aspectos que son competencia de la Comunidad Autónoma", indicó el consejero cuando presentó los cambios de las próximas oposiciones.

Con ello se logrará que "las pruebas sean más transparentes, objetivas y los opositores conozcan su contenido y criterios de evaluación con antelación", insistió.

Satisfacción de los sindicatos

Los responsables de ANPE se felicitan este miércoles por el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial, ya que desde su organización sindical habían solicitado que la convocatoria superara las 1.600 plazas de maestros. "Gracias al trabajo constante, las reivindicaciones y la presión sostenida ante la Consejería, se ha conseguido aprobar una oferta histórica de 1.607 plazas para las oposiciones del Cuerpo de Maestros en 2026. Este avance supone un paso fundamental para acercar la tasa de interinidad docente a los límites marcados por las directrices europeas, situados en el 6%", informan.

También se muestran satisfechos desde Sterm Intersindical, que consideraban necesaria una oferta de empleo ambiciosa para hacer frente a la alta temporalidad que hay en el ámbito educativo.