Más de un centenar de pacientes del Santa Lucía tienen que ser reubicados

El incendio declarado a primera hora de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a más de un centenar de pacientes, todos aquellos que se encontraban ingresados en el bloque quinto, donde se ha originado el fuego.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaba in situ que "los profesionales del hospital han activado rápidamente el plan de emergencias en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del pabellón, lo que ha facilitado la labor de extinción de los propios bomberos".

"No hay víctimas, no hay heridos, ni personal, ni pacientes afectados por el humo gracias a esa rápida actuación", insiste el responsable sanitario, aunque en cada una de las cuatro plantas del pabellón había una media de 30 pacientes ingresados, lo que hace que más de un centenar de pacientes hayan tenido que ser evacuados y reubicados en otras instalaciones, tanto del propio Santa Lucía como de otros centros sanitarios de la Región de Murcia.

En el bloque quinto se atienden las especialidades de Oncología, Medicina Interna y Cirugía General, por lo que "los pacientes se tienen que reubicar adecuadamente", empezando por la capacidad del propio hospital y derivando posteriormente a otros del territorio regional. En un primer momento se ha trasladado a varios de estos pacientes al pabellón infantil, donde desde primera hora de la mañana se estaban reorganizando los ingresos pediátricos y los de adultos para hacer espacio a estos últimos.

Pedreño informa de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) está trabajando con la dirección del hospital para reubicar a los pacientes que han tenido que ser evacuados y para ello se ha contado con la colaboración de los hospitales Santa María del Rosell, Los Arcos del Mar Menor, así como los centros Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia, a donde se enviará a pacientes "en función de la patología que tengan y la especialidad de la que se trate", dice el consejero.

Las consultas de especialistas funcionan con normalidad

Pese a los daños sufridos por el fuego, las consultas externas del Hospital Santa Lucía de Cartagena y el resto de servicios continúan con su actividad normal, así como el servicio de diálisis, que se encuentra en la base del bloque afectado y que sigue funcionando.