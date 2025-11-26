La Asamblea aprueba exigir al Gobierno que indemnice a los municipios afectados por la dana Alice

La Asamblea Regional vivió este miércoles un intenso debate sobre los gastos extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana ‘Alice’ (especialmente San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco) y la necesidad de que el Gobierno de España asuma las indemnizaciones correspondientes, incluidas las reclamaciones de vecinos y negocios como hoteles o bares y restaurantes. La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, salió adelante con 27 votos a favor —PP y Vox— frente a 14 en contra —PSOE y Grupo Mixto—.

El diputado del PP, Carlos Albaladejo, abrió la discusión recordando que hace apenas quince días se había debatido una moción similar por el mismo grupo. Según Albaladejo, “no es suficiente no cobrar por un servicio no prestado” y criticó la gestión del Gobierno central y del delegado en Murcia, Francisco Lucas, por su ausencia en los municipios afectados: “Se habrá metido en algún ventorro, que no ha tenido tiempo para pasarse por los municipios del Mar Menor”, ironizó.

Albaladejo defendió que los consistorios y vecinos tuvieron que asumir gastos millonarios por los cortes de agua, incluidos camiones cisterna, y destacó la importancia de que el Gobierno central indemnice a los afectados. También celebró la reciente aprobación de un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica para obras de corrección hidrológica en la rambla de Cobatillas, aunque advirtió: “Esto no puede ser una engañifa más. Ya era hora”.

El portavoz del PSOE, Manuel Sevilla, rebatió las críticas asegurando que los representantes de las máximas instituciones sí estuvieron presentes en los municipios afectados y que se habían activado ya ayudas estatales. Sobre el comentario del ventorro aseguró no entender cómo el diputado popular ha podido tener “la osadía" de hacer esa referencia en la asamblea y ligarla con el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, "con el chaparrón que les ha caído en Valencia por la inacción del presidente Carlos Mazón que ustedes tanto han abrigado desde la Región de Murcia.”

Reparto de garrafas de agua potable en Los Alcázares / Ivan urquizar

Recordó la carta enviada por el delegado del Gobierno a los alcaldes con las instrucciones para acceder a subvenciones y destacó la reciente declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil (anteriormente conocida como ‘zona catastrófica’): "Llegan tarde exigiendo al Gobierno de España", afirmó, subrayando que los recursos y apoyos estaban disponibles.

Los vecinos se sintieron solos, lamenta Alberto Garre

Desde Vox, Alberto Garre coincidió en la necesidad de atender a los afectados y responsabilizó de los daños a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, aunque también destacó la función del Gobierno central para paliar los perjuicios ocasionados. Según Garre, la moción era un paso necesario para respaldar a los vecinos, que se sintieron "absolutamente solos" durante esos días en los que perdieron el suministro de agua potable.

Por su parte, el representante del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, resaltó que los mecanismos legales para indemnizar a los afectados ya existen y que se han activado desde el primer momento, señalando que la moción del PP carecía de sentido práctico: “Esto es un mecanismo que existe, que se pone en marcha continuamente en los últimos años porque desgraciadamente hemos tenido muchos episodios de este tipo”.

En su turno final, Albaladejo insistió en que, aunque se reconozcan las medidas del Gobierno, “no lo ha hecho; lo ha anunciado a través de un decreto que lo va a hacer. Pero no lo ha hecho”, y apeló a la valentía del resto de grupos para respaldar la moción. Concluyó asegurando que el Partido Popular estará siempre “para informar, proteger y llevar agua potable” a los vecinos si el Gobierno central y el PSOE murciano se desentienden de su responsabilidad.

La sesión reflejó, una vez más, las tensiones políticas sobre la gestión de emergencias en la Región de Murcia, así como la discusión sobre competencias entre Gobierno central y Administración autonómica en la atención a los afectados por fenómenos extremos.