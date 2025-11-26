Más del 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a través de redes sociales

Columbares ha celebrado esta mañana la ‘Jornada de presentación y difusión de los resultados de la investigación sobre violencia sexual en redes sociales y su impacto sobre la salud’. El evento ha tenido lugar en el Edificio 33 Ática, situado en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, y su objetivo principal ha sido dar a conocer los datos obtenidos en la investigación llevada a cabo por el proyecto ‘Redex: investigación y sensibilización sobre violencia contra las mujeres en redes sociales’. Además, durante la jornada se ha realizado un foro de debate centrado en plantear soluciones y fomentar alianzas entre profesionales de distintos ámbitos.

El estudio se ha llevado a cabo en dos partes: una parte cuantitativa, compuesta de un cuestionario en el que participaron 1027 mujeres; y una parte cualitativa, siendo las asistentes 23 mujeres en total. La investigación ha concluido que el 61,1% de las mujeres afirman haber sufrido violencia de género a través de redes sociales. Entre los comportamientos que más denuncian las encuestadas se encuentran las “presiones insistentes para compartir información erótica, realizar actos sexuales por webcam o aceptar propuestas no deseadas”. Sin embargo, parte del problema reside, además, en que este tipo de violencia afecta a la salud psicosocial de las víctimas; impactando directamente en su autoestima, su ansiedad y su calidad de vida.

La jornada ha sido inaugurada por Wafa Kyali, responsable del área sociosanitaria e igualdad de Columbares; Ana Belén Martínez Garrido, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, y Guillermo Domenech Asensi, vicedecano del grado en Enfermería de la Universidad de Murcia. Kyali ha resaltado las graves consecuencias que tiene para las mujeres la violencia de género digital: “Condiciona cómo se relacionan, cómo muestran su imagen, incluso cómo se sienten consigo mismas”.

Tras la bienvenida, se ha procedido a la exposición de los datos obtenidos de la investigación.

Los resultados han sido explicados detalladamente por Ismael Jiménez Ruiz, enfermero y científico principal del grupo de investigación Cuidados Avanzados de la Universidad de Murcia; Pedro José López Barranco, enfermero y doctor por la Universidad de Murcia, e Isabel María Pérez Franco, enfermera.

Asimismo, el evento ha contado con la ponencia #SEACABÓ y el legado del activismo digital feminista contra las violencias sexuales, realizada por Sonia Núñez Puente, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos.