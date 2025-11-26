Social
Más del 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a través de redes sociales
La investigación de Columbares también ha revelado que la edad de las víctimas no influye en la violencia que sufren
L. O.
Columbares ha celebrado esta mañana la ‘Jornada de presentación y difusión de los resultados de la investigación sobre violencia sexual en redes sociales y su impacto sobre la salud’. El evento ha tenido lugar en el Edificio 33 Ática, situado en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, y su objetivo principal ha sido dar a conocer los datos obtenidos en la investigación llevada a cabo por el proyecto ‘Redex: investigación y sensibilización sobre violencia contra las mujeres en redes sociales’. Además, durante la jornada se ha realizado un foro de debate centrado en plantear soluciones y fomentar alianzas entre profesionales de distintos ámbitos.
El estudio se ha llevado a cabo en dos partes: una parte cuantitativa, compuesta de un cuestionario en el que participaron 1027 mujeres; y una parte cualitativa, siendo las asistentes 23 mujeres en total. La investigación ha concluido que el 61,1% de las mujeres afirman haber sufrido violencia de género a través de redes sociales. Entre los comportamientos que más denuncian las encuestadas se encuentran las “presiones insistentes para compartir información erótica, realizar actos sexuales por webcam o aceptar propuestas no deseadas”. Sin embargo, parte del problema reside, además, en que este tipo de violencia afecta a la salud psicosocial de las víctimas; impactando directamente en su autoestima, su ansiedad y su calidad de vida.
La jornada ha sido inaugurada por Wafa Kyali, responsable del área sociosanitaria e igualdad de Columbares; Ana Belén Martínez Garrido, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, y Guillermo Domenech Asensi, vicedecano del grado en Enfermería de la Universidad de Murcia. Kyali ha resaltado las graves consecuencias que tiene para las mujeres la violencia de género digital: “Condiciona cómo se relacionan, cómo muestran su imagen, incluso cómo se sienten consigo mismas”.
Tras la bienvenida, se ha procedido a la exposición de los datos obtenidos de la investigación.
Los resultados han sido explicados detalladamente por Ismael Jiménez Ruiz, enfermero y científico principal del grupo de investigación Cuidados Avanzados de la Universidad de Murcia; Pedro José López Barranco, enfermero y doctor por la Universidad de Murcia, e Isabel María Pérez Franco, enfermera.
Asimismo, el evento ha contado con la ponencia #SEACABÓ y el legado del activismo digital feminista contra las violencias sexuales, realizada por Sonia Núñez Puente, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos.
