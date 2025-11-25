Tecnología pionera contra los nitratos del Mar Menor: comienza la carrera en El Albujón

El Mar Menor encara una nueva fase en la lucha contra los nitratos. Este martes se ha dado un paso decisivo para las empresas que optan a diseñar los prototipos del proyecto ‘Recupera’, una convocatoria que pretende impulsar soluciones inéditas en el tratamiento de aguas.

La Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) completaron este martes una jornada técnica de toma de muestras en la desembocadura de la rambla de El Albujón, uno de los principales puntos de entrada de agua dulce y nitratos a la laguna. La actividad se desarrolló en el marco de la Compra Pública Precomercial (CPP) del proyecto ‘Recupera’, cuyo objetivo es impulsar soluciones innovadoras para la desnitrificación de aguas superficiales y, por primera vez, del acuífero asociado a la laguna.

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, supervisó los trabajos y explicó que el reto consiste en desarrollar tecnologías que permitan tratar tanto aguas superficiales como subterráneas mediante métodos económica y ambientalmente viables. “Buscamos una tecnología sostenible, mantenible y con nulo o mínimo impacto sobre el medio ambiente”, subrayó, de forma que el agua tratada pueda retornar al Mar Menor en condiciones seguras.

Igualdad de información para todos los licitadores

Durante la visita, Serrano explicó que el pasado 7 de noviembre se abrió el plazo para presentar propuestas, que concluirá el 9 de enero. Algunas empresas interesadas solicitaron conocer directamente la calidad del agua que deberán tratar en sus futuros prototipos. Para evitar que unas dispusieran de más información que otras, la Consejería organizó esta jornada de toma conjunta de muestras, a la que acudieron compañías y organismos aspirantes a la licitación.

Los equipos técnicos recogieron agua directamente de la rambla de El Albujón y analizaron parámetros físico-químicos esenciales. Con estos datos, las empresas podrán ajustar sus modelos preliminares antes de presentar sus propuestas definitivas de I+D. Serrano insistió en que la diversidad de enfoques presentados hasta ahora es amplia, desde “métodos biológicos” hasta el uso de “membranas, procesos químicos y fisicoquímicos”, lo que demuestra —dijo— el potencial innovador del proceso.

Uno de los puntos clave del proyecto es la puesta en marcha de plantas piloto en la propia rambla. Serrano explicó que cada prototipo se ha dimensionado “para tratar 20 litros por segundo”, caudal suficiente para validar los procesos a escala industrial, aunque recordó que una instalación futura debería alcanzar los 200 l/s, equivalente al flujo medio de la rambla. Las primeras fases de diseño durarán seis meses, tras los cuales comenzará la construcción de los prototipos, que deberán levantarse en un plazo máximo de un año. “La compra pública de innovación permite financiar ideas que aún no existen, y por eso los tiempos son flexibles”, apuntó.

Toma de muestras este martes en la desembocadura de la rambla del Albujón. / CARM

Infraestructuras para las plantas piloto

El director general detalló también que la Comunidad Autónoma asumirá la infraestructura necesaria para abastecer y recoger el agua de las futuras plantas piloto. Esto incluye la captación de aguas superficiales tanto en el cauce de la rambla como en el punto D7, así como la extracción de aguas subterráneas mediante un sondeo en el acuífero. Todo el caudal se conducirá a una balsa de homogeneización y, desde allí, a una arqueta de distribución desde la que cada piloto obtendrá su suministro.

Una vez tratada, el agua se verterá a otra arqueta y será recogida por la Administración para trasladarla a una balsa de reserva antes de devolverla al cauce de la rambla. Serrano recordó que el agua de salida deberá cumplir estrictamente con los parámetros de vertido, condición indispensable para su retorno al ecosistema.

¿Por qué en El Albujón?

Sobre la elección de la ubicación, Serrano indicó que la desembocadura de El Albujón es uno de los lugares donde el transporte de nitratos hacia la laguna es más constante, tanto en periodos húmedos como de sequía. Por ello, la disponibilidad permanente de agua convierte este punto en el escenario idóneo para probar nuevas tecnologías. Más adelante, las plantas definitivas podrían instalarse en otras zonas del Mar Menor, pero, para las pruebas iniciales, “este parece el sitio más adecuado”, afirmó.

Participación y financiación del proyecto

Además de la toma de muestras, la Consejería y el CDTI celebrarán el próximo 1 de diciembre una jornada informativa sobre la licitación, que ya cuenta con 55 personas inscritas. En ella se detallarán los pliegos técnicos y administrativos, y se resolverán dudas de las empresas. “El reto es complejo y necesitamos sumar talento, innovación y experiencia”, destacó Serrano.

El proyecto ‘Recupera’ cuenta con una inversión total de 5 millones de euros, financiados por el Gobierno regional, los fondos FEDER y el CDTI. El organismo estatal asumirá la supervisión técnica y selección de propuestas, mientras que la Dirección General del Mar Menor se encargará de la ejecución.