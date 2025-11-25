Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Sigue en directo la gala de Estrellas Michelin España 2026

Málaga acoge un evento que reúne a 300 chefs, entre ellos, los galardonados de la Región y los posibles nuevos 'estrellados'

Los chef de restaurantes con una Estrella Michelín posan durante la gala de la Guía Michelin 2025 en Murcia.

Los chef de restaurantes con una Estrella Michelín posan durante la gala de la Guía Michelin 2025 en Murcia. / EP

L.O.

Málaga acoge hoy la gala de Estrellas Michelin que organiza la popular guía que lleva su mismo nombre y en la que se darán a conocer los nuevos galardonados. Este evento, que reunirá a más de 300 chefs de todo el país, será presentado por Jesús Vázquez. La ceremonia comenzará a partir de las 18.30 horas.

La Cabaña Finca Buenavista, Almo, Frases y Magoga, este último en Cartagena, son los restaurantes que cuentan en la Región con Estrellas Michelin, a las que se podría sumar a lo largo de esta velada alguna más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents