Gastronomía
Sigue en directo la gala de Estrellas Michelin España 2026
Málaga acoge un evento que reúne a 300 chefs, entre ellos, los galardonados de la Región y los posibles nuevos 'estrellados'
L.O.
Málaga acoge hoy la gala de Estrellas Michelin que organiza la popular guía que lleva su mismo nombre y en la que se darán a conocer los nuevos galardonados. Este evento, que reunirá a más de 300 chefs de todo el país, será presentado por Jesús Vázquez. La ceremonia comenzará a partir de las 18.30 horas.
La Cabaña Finca Buenavista, Almo, Frases y Magoga, este último en Cartagena, son los restaurantes que cuentan en la Región con Estrellas Michelin, a las que se podría sumar a lo largo de esta velada alguna más.
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
- Arranca la mayor transformación del sistema de residuos de la Región
- En directo: FC Cartagena-Eldense
- En directo: Antequera-Real Murcia
- Así es La Junquera, el pueblo de raíces romanas en Murcia donde nace el rio Quípar y el invierno sí es invierno