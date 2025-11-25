Sigue en directo la gala de Estrellas Michelin España 2026

Málaga acoge hoy la gala de Estrellas Michelin que organiza la popular guía que lleva su mismo nombre y en la que se darán a conocer los nuevos galardonados. Este evento, que reunirá a más de 300 chefs de todo el país, será presentado por Jesús Vázquez. La ceremonia comenzará a partir de las 18.30 horas.

La Cabaña Finca Buenavista, Almo, Frases y Magoga, este último en Cartagena, son los restaurantes que cuentan en la Región con Estrellas Michelin, a las que se podría sumar a lo largo de esta velada alguna más.